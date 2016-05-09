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الاثنين 9 مايو أيار
أهم الأنباء الإقليمية
* تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف رجال شرطة بالقاهرة
* طائرات سورية تشن هجوما مضادا على المعارضة قرب حلب ناشطون:التوصل لاتفاق لإنهاء تمرد في سجن حماة السوري
* عودة صحفيين محتجزين في سوريا منذ عشرة أشهر إلى اسبانيا
* الشيخ رائد صلاح ينفذ حكما بالسجن تسعة أشهر
* وكالة: مقتل رجل أمن سعودي في معركة مع مسلحين بالطائف
* مصادر عسكرية: مقتل 55 من الدولة الإسلامية في قصف تركي بشمال سوريا
* بيان: التحالف يشن 25 غارة على أهداف للدولة الإسلامية في سوريا والعراق يتبع