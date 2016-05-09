* طائرات سورية تشن هجوما مضادا على المعارضة قرب حلب‭ ‬ناشطون:التوصل لاتفاق لإنهاء تمرد في سجن حماة السوري

* عودة صحفيين محتجزين في سوريا منذ عشرة أشهر إلى اسبانيا