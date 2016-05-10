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صباح الخير من رويترز

Tue May 10, 2016 5:18am GMT
 
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الثلاثاء 10 مايو أيار أهم الأنباء الإقليمية

* أوباما يجتمع مع مستشاريه للامن القومي اليوم لبحث الحملة ضد تنظيم الدولة الاسلامية

* السعودية تعترض صاروخا باليستيا اطلق من اليمن لكنها تقول انها ملتزمة بالهدنة

* الجيش السوري يمدد هدنة حلب 48 ساعة بدءا من صباح الثلاثاء

* قوات الحكومة السورية تقصف ريف دمشق وتشتبك مع المعارضة

* صحيفة: محكمة إماراتية تقضي بالسجن المؤبد على إسلامي متشدد

* وسائل إعلام ورئيس لائحة مدعومة من الحريري يعلنان فوز اللائحة في بيروت

* إعادة فتح مطار المكلا باليمن ووصول طائرة إغاثة

* مسؤول: قوات الأمن السعودية تقتل متشددا مشتبها به   يتبع
 