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الأربعاء 12 مايو أيار أهم الأنباء الإقليمية
* قوات من غرب ليبيا تستعد لهجوم على معقل للدولة الاسلامية
* مصادر: مقتل 52 شخصا في انفجار سيارة ملغومة بمدينة الصدر في بغداد.
* انتحاري يقتل ثمانية ويصيب مسؤولا عسكريا كبيرا في هجوم باليمن
* محققون دوليون يطالبون الدول بوقف جرائم الحرب في سوريا.
* الجيش الأمريكي: قوات التحالف تنفذ 14 ضربة ضد الدولة الإسلامية.
* القوات التونسية تقتل جهاديين اثنين وتعتقل 16 آخرين في عملية واسعة.
* محكمة مصرية تحيل أوراق 25 إلى المفتي في قضية عنف بين قبيلتين.
* إردوغان: تركيا قتلت 3000 من الدولة الإسلامية في سوريا والعراق. أهم الأنباء العالمية يتبع