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صباح الخير من رويترز

Sun May 15, 2016 4:40am GMT
 
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الأحد 15 مايو أيار

أهم الأنباء الإقليمية

* القوات السورية تستعيد مستشفى في دير الزور بعد صد هجوم للدولة الإسلامية

* العبادي: الأزمة السياسية تساعد تنظيم الدولة الإسلامية في شن هجمات

* عباس: 20 دولة لبت دعوة فرنسا لعقد اجتماع تحضيري يمهد لمبادرة السلام

* مصادر: محاكم مصرية تقضي بسجن 152 ناشطا بين عامين وخمسة أعوام

* بيان:السلطات المغربية تعتقل مواطنا من تشاد يشتبه بانتمائه للدولة الإسلامية

أهم الأنباء العالمية

* بريطانيا:بوكو حرام ستزيد من تعاونها مع تنظيم الدولة الإسلامية إذا عزز وجوده في ليببا   يتبع
 