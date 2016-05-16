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صباح الخير من رويترز

Mon May 16, 2016 4:27am GMT
 
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الاثنين 16 مايو أيار

أهم الأنباء الإقليمية

* محكمة مصرية تسجن 21 شخصا في قضية تتصل بشن هجمات بقنابل

* كيري يجتمع مع العاهل السعودي لبحث سوريا قبل محادثات فيينا

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* الدولة الإسلامية تنفذ هجوما انتحاريا يقتل 25 في اليمن

* الدولة الإسلامية تعلن مسؤوليتها عن هجمات انتحارية شمالي بغداد

* مسؤول أمريكي:تنظيم الدولة الإسلامية في موقف دفاعي وتقلص الأراضي التي يسيطر عليها في سوريا والعراق

* إحصائيات رسمية: عدد الفلسطينيين تضاعف نحو 9 مرات منذ عام   يتبع
 