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الاثنين 16 مايو أيار
أهم الأنباء الإقليمية
* محكمة مصرية تسجن 21 شخصا في قضية تتصل بشن هجمات بقنابل
* كيري يجتمع مع العاهل السعودي لبحث سوريا قبل محادثات فيينا
* نتنياهو يبلغ وزير خارجية فرنسا أنه مازال يعارض مؤتمر السلام
* الدولة الإسلامية تنفذ هجوما انتحاريا يقتل 25 في اليمن
* الدولة الإسلامية تعلن مسؤوليتها عن هجمات انتحارية شمالي بغداد
* مسؤول أمريكي:تنظيم الدولة الإسلامية في موقف دفاعي وتقلص الأراضي التي يسيطر عليها في سوريا والعراق
* إحصائيات رسمية: عدد الفلسطينيين تضاعف نحو 9 مرات منذ عام يتبع