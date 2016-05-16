* كيري يجتمع مع العاهل السعودي لبحث سوريا قبل محادثات فيينا

* مسؤول أمريكي:تنظيم الدولة الإسلامية في موقف دفاعي وتقلص الأراضي التي يسيطر عليها في سوريا والعراق