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الثلاثاء 17 مايو أيار أهم الأنباء الإقليمية
* بيان: التحالف يشن 14 ضربة ضد الدولة الإسلامية في العراق وسوريا
* وكالة: تركيا والتحالف يقصفان أهدافا للدولة الإسلامية في سوريا ومقتل 27
* رئيس الوزراء الفلسطيني: التنسيق الأمني مستمر مع إسرائيل حتى الآن
* الجيش التركي يقول إنه قتل 22 من المقاتلين الأكراد في اشتباكات
* وسائل إعلام:إصابة أربعة في انفجار قنبلة في مدينة اسطنبول التركية
* رئيس الوزراء الليبي الجديد يسعى للحصول على دعم قوى غربية وإقليمية
* البابا ينتقد الغرب لسعيه لتصدير نموذجه من الديمقراطية إلى العراق وليبيا
* العجز التجاري للمغرب يرتفع 6.1% على أساس سنوي في يناير-أبريل أهم الأنباء العالمية يتبع