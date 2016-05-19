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صباح الخير من رويترز

Thu May 19, 2016 4:19am GMT
 
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الخميس 19 مايو أيار

أهم الأنباء الإقليمية

* اختفاء طائرة ركاب مصرية قادمة من باريس بعد دخولها المجال الجوي المصري بعشرة أميال وعلى متنها 59 راكبا و10 من طاقمها.

* مقتل أسترالي يعمل بمنظمة غير حكومية أثناء تفكيك عبوة ناسفة بالعراق.

* بيان: قوات التحالف نفذت 17 ضربة في العراق وسوريا ضد الدولة الإسلامية.

* المرصد: 13 قتيلا من عائلة واحدة في غارات جوية سورية بغرب البلاد.

* مصادر: مقتل 10 في قصف تركي للمسلحين الأكراد بتركيا وشمال العراق.

* الرئاسة: المتفجرات التي قتلت 16 في تركيا كانت ستستخدم في هجوم انتحاري.

* متحدث: "تحسن جزئي" في الوضع ببلدة حدودية تركية يستهدفها تنظيم الدولة الإسلامية.   يتبع
 