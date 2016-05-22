سعر الدولار ثابت في السوق السوداء بمصر بعد حادث تحطم طائرة مصر للطيران

القاهرة 22 مايو أيار (رويترز) - قال مصدر مهم في قطاع العملة الصعبة إن سعر الجنيه المصري ظل ثابتا في السوق السوداء اليوم الأحد بعد أيام من تحطم طائرة تابعة لشركة مصر الطيران في البحر المتوسط الأمر الذي هدد بإلحاق مزيد من الأضرار لقطاع السياحة المتعثر بالفعل في البلاد.

وتحطم الطائرة هو ثالث ضربة منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي لقطاع السياحة في مصر وهو مصدر مهم للعملة الصعبة لا يزال يجد صعوبة في التعافي بعد الانتفاضة التي اندلعت عام 2011 وأنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك لثلاثين عاما.

وعرقل نقص العملة الصعبة قدرة مصر على الاستيراد. وانكمش احتياطي العملة الصعبة إلى أقل من النصف منذ 2011 ليصل إلى 17.01 بنهاية أبريل نيسان.

ودفع نقص الدولار في النظام المصرفي الرسمي الكثير من أصحاب الأعمال إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على الدولارات حيث يمكنهم شراء العملة الصعبة بأسعار أعلى.

وقال متعاملان في السوق السوداء إن سعر الجنيه أمام الدولار وصل 10.96/10.95 اليوم الأحد وهو أداء أضعف قليلا من 10.90 الذي قالا إن الجنيه وصل إليه في التعاملات قبل يوم من تحطم الطائرة.