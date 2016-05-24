الجنيه المصري يستقر في عطاء اليوم وينخفض في السوق السوداء

24 مايو أيار (رويترز) - أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري أنه أبقى سعر الجنيه دون تغيير أمام الدولار في عطائه الرسمي للعملة الصعبة اليوم الثلاثاء في الوقت الذي تراجعت فيه العملة المصرية قليلا في السوق السوداء.

وباع البنك المركزي 118.6 مليون دولار بسعر 8.78 جنيه للدولار دون تغير يذكر عن سعر الأسبوع الماضي.

وكان البنك المركزي خفض قيمة الجنيه في مارس آذار إلى 8.78 جنيه للدولار من 7.7301 جنيه وأعلن عن تبني سعر صرف أكثر مرونة.

ويتم طرح الدولار في عطاءات أسبوعية وتكون الأولوية فيها لواردات السلع الضرورية.

وتواجه شركات الاستيراد مصاعب بسبب نقص الدولار في النظام المصرفي الرسمي منذ انتفاضة عام 2011 التي أدت إلى عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب وهم مصادر مهمة للعملة الصعبة. ويعتمد الكثير من تلك الشركات الآن على السوق السوداء لتدبير العملة الصعبة بسعر أعلى.

ويتراجع سعر الجنيه في السوق السوداء منذ تخفيض قيمته في مارس آذار عندما كان سعره في السوق الموازية قريبا من السعر الرسمي.

وقال أحد المتعاملين إنه باع الدولار بسعر 11 جنيها اليوم الثلاثاء أي أن الجنيه أصبح أضعف قليلا من سعرين سابقين له هذا الأسبوع وهما 10.95 و10.96 جنيه للدولار.

ويأتي ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في السوق السوداء بعد أقل من أسبوع على تحطم طائرة تابعة لشركة مصر للطيران في البحر المتوسط إذ ينذر الحادث بمزيد من الخسائر في قطاع السياحة المتضرر في البلاد.