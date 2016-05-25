صباح الخير من رويترز
الأربعاء 25 مايو أيار
أهم الأنباء الإقليمية
* الامم المتحدة تحث المتحاربين في الفلوجة على حماية المدنيين الفارين من القتال
* وصول 20 لاجئا سوريا وعراقيا إلى مدريد من اليونان
* الليبيون يكافحون لتوفير احتياجاتهم في ظل "شلل" اقتصادي
* رئيس الوزراء التركي يرفض تلميحا بتدخل إردوغان في شؤون الحكومة
* تركيا تنتقل إلى النظام الرئاسي حتى بدون التعديل الدستور
* القوات العراقية تقصف الفلوجة لليوم الثاني والأمم المتحدة قلقة على المدنيين
* رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو العالم لإنقاذ حل الدولتين قبل أن يتلاشى يتبع