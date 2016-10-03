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صباح الخير من رويترز

Mon Oct 3, 2016 5:11am GMT
 
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الاثنين 3 أكتوبر تشرين الأول
    
أهم الأنباء الإقليمية
    
        
    * مسؤولون: القوات الليبية تحبط كمينا وتفقد ثمانية من أفرادها
في معركة بسرت 
    * سوريا تواصل تقدمها صوب حلب والأمم المتحدة تقول المستشفيات
توشك على الانهيار
    * سانا: الجيش السوري يدعو المسلحين في شرق حلب للمغادرة ويقول
سيضمن لهم خروجا آمنا
    * الاتحاد الأوروبي يقترح خطة جديدة للمساعدات في حلب السورية 
    * الحوثيون يكلفون محافظ عدن السابق بتشكيل  حكومة في صنعاء 
    * التحالف العربي يقول إنه استهدف الحوثيين بعد هجوم على سفينة
    * إصابة ثلاثة ركاب في تدافع أثناء إخلاء طائرة بمطار القاهرة
    *     

أهم الأنباء العالمية
    * الكولومبيون يرفضون اتفاقا لإنهاء الحرب التي يشنها
المتمردون الماركسيون منذ 52 عاما 
    * مقاتلو طالبان يدخلون مدينة قندوز بشمال أفغانستان 
    * متشددون يهاجمون قاعدة للجيش الهندي في كشمير ومقتل جندي
    * الجابون تعين حكومة جديدة بعد الفوز في انتخابات متنازع
عليها 
    * إثيوبيا تؤكد سقوط قتلى أثناء مهرجان والمعارضة تقول إن هناك
50 قتيلا
    * شرطة إثيوبيا تطلق الغاز المسيل للدموع والرصاص في الهواء
لتفريق محتجين
    * المجريون يرفضون توزيع المهاجرين بنظام الحصص في استفتاء لن
يعتد بنتيجته
    * ماي: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيبدأ بنهاية مارس
القادم
    * إطلاق سراح ثلاث رهائن إندونيسيين في جنوب الفلبين
    * رئيس وزراء روسيا يتوقع نموا متواضعا في أوائل 2017
    * سي.إن.إن: احتجاز كيم كارداشيان تحت تهديد السلاح داخل
غرفتها بفندق بباريس  السعودية
    * المملكة القابضة السعودية تبيع فندق فورسيزونز تورونتو مقابل
645 مليون ريال 
    * ابيكورب تقول إنها طرحت أول سندات فورموزا لشركة بالسعودية
    * تعليق التداول على أسهم شركات الاتصالات السعودية من اليوم
    * مؤشر البورصة ينزل 3.11% إلى 5448.2 نقطة في الإغلاق السابق
    * مصر
    * مؤشر البورصة يهبط 0.3 بالمئة إلى 7881.11 نقطة عند الإغلاق
يوم الخميس .

    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يصعد 0.62%
إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬ 4476.32  نقطة عند الإغلاق يوم الخميس 
    * مؤشر دبي يرتفع 0.6% إلى 3474.38 نقطة عند الإغلاق يوم
الخميس 

     الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.07% إلى 5398.4  نقطة عند الإغلاق يوم
الخميس 

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +164.70    +0.91%        18308.15 نقطة
ستاندرد آند بورز    +17.14        +0.80%        2168.27
ناسداك            +42.85     +0.81%      5312.00
ستوكس 600        +0.20        +0.06%        342.92
نيكي (الساعة 0501 جمت يوم الاثنين )
            +134.59    +0.82%        16584.43
    
النفط (الساعة 0501 جمت يوم الاثنين )
الخام الأمريكي           -0.33        -0.68%        47.91
دولار/برميل
برنت            -0.23           -0.46%        49.96

العملات والذهب (الساعة 0501 جمت يوم الاثنين )
اليورو/الدولار       
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        101.35-101.38   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.2939-1.2940   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1314.60-1314.79  دولار

 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 