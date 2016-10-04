الثلاثاء 4 أكتوبر تشرين الأول أهم الأنباء الإقليمية * مقاتلون سوريون تدعمهم تركيا يقتربون من معقل للدولة الإسلامية * الاتحاد الأوروبي على اتصال مع روسيا وإيران بشأن اقتراح مساعدات لحلب * تاس: وزير الخارجية السوري يزور روسيا هذا الشهر * سانا: تفجيران انتحاريان في مدينة حماة الخاضعة لسيطرة الحكومة * تركيا تعتقل شقيق كولن وأوامر بإلقاء القبض على 115 * مصر تقول إنها قتلت قياديا بارزا بجماعة الإخوان في تبادل لإطلاق النار * الاتحاد الأوروبي يرفض تصريحات إردوغان عن مساعدات المهاجرين * مصادر: مقتل 20 مسلحا وجنديين في اشتباكات بجنوب شرق تركيا * محكمة فلسطينية تقرر إجراء الانتخابات المحلية في الضفة فقط أهم الأنباء العالمية * عالم ياباني كشف أسرار آليات تجدد الخلية يفوز بجائزة نوبل للطب * مقتل 6 على الأقل وإصابة 35 في انفجار في سوق بأفغانستان * وزير الاقتصاد: ألمانيا تريد دعم إيران في إصلاحاتها * الصليب الأحمر: الفيضانات تؤثر على 600 ألف شخص في كوريا الشمالية * مقاتلو طالبان يدخلون مدينة قندوز بشمال أفغانستان السعودية * الاتصالات السعودية تتوقع أثارا إيجابية للرخصة الموحدة * السعودية للكهرباء توافق على طرح فرص لمشاريع استثمارية على القطاع الخاص * مؤشر البورصة ينزل 0.6% إلى 5416.5 نقطة في الإغلاق السابق مصر * المركزي المصري: ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 19.592 مليار دولار بنهاية سبتمبر * مؤشر البورصة يرتفع 3.2% إلى 8133.12 نقطة عند الإغلاق السابق الإمارات * أرامكس دبي تؤسس مشروعا مشتركا للتجارة الإلكترونية مع البريد الأسترالي * مؤشر أبوظبي ينزل 1.79% إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 4396.37 نقطة عند الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 1.91% إلى 3408.06 نقطة عند الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة ينخفض 0.74% إلى 5358.53 نقطة عند الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -54.30 -0.30% 18253.85 نقطة ستاندرد آند بورز -7.07 -0.33% 2161.20 ناسداك -11.128 -0.21% 5300.874 ستوكس 600 +0.31 +0.09% 343.23 نيكي (الساعة 0400 جمت يوم الثلاثاء) +109.31 +0.66% 16707.98 النفط (الساعة 0400 جمت يوم الثلاثاء) الخام الأمريكي -0.26 -0.53% 48.55 دولار/برميل برنت -0.18 -0.35% 50.71 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت يوم الثلاثاء) اليورو/الدولار 1.1199-1.1200‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 102.11-102.12 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.2833-1.2838 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1309.55-1311.05 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)