الأربعاء 5 أكتوبر تشرين الأول أهم الأنباء الإقليمية * كيري: جهود السلام في سوريا يجب أن تستمر رغم تعليق المحادثات مع روسيا * لافروف: روسيا تحاول حل الصراع السوري رغم تعليق التعاون مع أمريكا * التلفزيون السوري: خمسة قتلى في قصف شنته المعارضة بمدينة حلب * مقاتلو المعارضة في حلب السورية يقولون إنهم صدوا هجوما روسيا * مسؤول ألماني: مسؤولون من خمس دول يجتمعون غدا الأربعاء لبحث قضية سوريا * يلدريم يهدد الفصائل الكردية في شمال سوريا ويحذر من اشتباكات طائفية بالعراق * وزير الدفاع التركي يحذر من أن هجوم الموصل قد يؤدي إلى تدفق مليون لاجئ * رئيس البرلمان الإيراني يلغي محادثات مع وزير الاقتصاد الألماني الزائر * إيران توقع أول عقود النموذج الجديد للطاقة مع شركة محلية أهم الأنباء العالمية * كيري: العلاقات القوية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في مصلحة أمريكا * ثلاثة علماء بريطانيين يفوزون بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2016 * إنقاذ أكثر من 6000 مهاجر من البحر المتوسط في يوم واحد والعثور على 22 جثة * مسؤولون: القوات الأفغانية تطهر قندوز من مقاتلي طالبان * ويكيليكس سينشر وثائق عن الانتخابات الأمريكية وثلاث حكومات * شرطة جنوب أفريقيا تشتبك مع طلبة محتجين * توتال: أفريقيا قد تصبح مستوردا كبيرا للغاز الطبيعي المسال بحلول 2025 السعودية * صحيفة: المركزي السعودي يدرس إعادة جدولة القروض العقارية لموظفي الدولة * مؤشر البورصة يرتفع 2.02% إلى 5525.7 نقطة في الإغلاق السابق مصر * صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو في مصر إلى 3.8 % في 2016 * المركزي المصري يبقي سعر الجنيه مستقرا رغم تكهنات بخفضه * بورصة مصر عطلة الخميس المقبل بمناسبة 6 أكتوبر * مؤشر البورصة يرتفع 0.8% إلى 8198.5 نقطة عند الإغلاق السابق الإمارات * أدنوك الإماراتية تعلن عزمها دمج شركتين للعمليات النفطية البحرية * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.29% إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 4409.05 نقطة عند الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 0.07% إلى 3405.61 نقطة عند الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة ينخفض 0.11% إلى 5352.5 نقطة عند الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -85.40 -0.47% 18168.45 نقطة ستاندرد آند بورز -10.71 -0.50% 2150.49 ناسداك -11.217 -0.21% 5289.657 ستوكس 600 +2.87 +0.84% 346.10 نيكي (الساعة 0400 جمت يوم الأربعاء) +99.27 +0.59% 16834.92 النفط (الساعة 0400 جمت يوم الأربعاء) الخام الأمريكي +0.46 +0.94% 49.15 دولار/برميل برنت +0.44 +0.86% 51.31 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت يوم الأربعاء) اليورو/الدولار 1.1221-1.1223‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 102.77-102.82 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.2734-1.2739 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1274.36-1274.54 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)