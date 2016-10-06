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صباح الخير من رويترز

Thu Oct 6, 2016 4:54am GMT
 
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الخميس 6 أكتوبر تشرين الأول
    
أهم الأنباء الإقليمية
    * الجيش السوري يقلص غاراته الجوية على حلب
    * طائرات إسرائيلية تهاجم غزة بعد سقوط صاروخ على بلدة
إسرائيلية
    * الشرطة: ضربة جوية تقتل بالخطأ 20 من مقاتلي عشائر سنية
عراقية
    * العراق يحذر تركيا من "حرب إقليمية" إذا لم تسحب قواتها
    * اتحاد الشغل التونسي يرفض مقترح الحكومة بتجميد زيادة
الرواتب
    * انخفاض احتياطي العراق إلى 50 مليار دولار مع تراجع النفط
    * منظمة: شكوى تركية بحق المغرب بسبب إجراءات مكافحة الإغراق

أهم الأنباء العالمية
    * إنقاذ أكثر من 11 ألف مهاجر قبالة ساحل ليبيا هذا الأسبوع
    * الأمم المتحدة: زيادة إنتاج الأفيون الأفغاني مع انهيار جهود
المكافحة
    * القوى العالمية تتعهد بتقديم 15 مليار دولار لأفغانستان
    * الجزائر: خطة لاجتماع غير رسمي لمنتجي النفط في اسطنبول
    * اقتصادي فائز بنوبل يتوقع خروج إيطاليا وآخرين من منطقة
اليورو
    * مصادر: ألمانيا تنوي خفض الضرائب 6.3 مليار يورو سنويا

السعودية
    * مصادر: ماكدونالدز بصدد بيع امتياز بسنغافورة وماليزيا
لمجموعة رضا
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.08% إلى 5585.11 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر
    * مسؤول: صندوق النقد لن يبحث القرض هذا الاسبوع
    * مؤشر البورصة يرتفع 2.07% إلى 8368.52 نقطة عند الإغلاق
السابق

الإمارات
    * دولفين للطاقة توقع اتفاقا لشراء غاز قطري
    * مؤشر أبوظبي يهبط 0.35% إلى 4393.58  نقطة عند الإغلاق
السابق 
    * مؤشر دبي يهبط 1.28% إلى 3362.17 نقطة عند الإغلاق السابق 

الكويت
    * الحكومة تعتزم منح كل مواطن 75 لتر بنزين مجانا شهريا
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.04% إلى  5354.82 نقطة عند الإغلاق
السابق 

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +112.58    +0.62%        18281.03 نقطة
ستاندرد آند بورز    +9.24        +0.43%        2159.73
ناسداك            +26.363    +0.50%      5316.020
ستوكس 600        -1.90        -0.55%        344.20
نيكي (الساعة 4.30 جمت يوم الخميس)
            +105.28          +0.63%        16923.52
    
النفط (الساعة 4.30 جمت يوم الخميس)
الخام الأمريكي           -0.33        -0.66%        49.50
دولار/برميل
برنت            -0.62           +0.32%        51.54

العملات والذهب (الساعة 4.30 جمت يوم الخميس)
اليورو/الدولار       
1.1199-1.1200‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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دولار
الدولار/الين        103.48-103.49   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.2716-1.2722  
دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1265.12-1265.34 دولار

 (إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أشرف صديق)
 