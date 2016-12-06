الثلاثاء 6 ديسمبر كانون الأول أهم الأنباء الإقليمية * روسيا والصين تعرقلان طلبا للأمم المتحدة بهدنة 7 أيام في حلب * لافروف: مقاتلو المعارضة الذين يرفضون مغادرة حلب سيعاملون كإرهابيين * روسيا: مقتل مسعفة وإصابة اثنين بهجوم في حلب * قوات الحكومة السورية تنتزع مزيدا من المناطق في حلب * المرصد السوري: مقتل 73 في ضربات جوية على منطقة تسيطر عليها المعارضة في إدلب * وكالات: تحطم مقاتلة روسية لدى هبوطها على حاملة طائرات في البحر المتوسط * كارتر: استعادة الموصل "ممكنة" قبل تنصيب الإدارة الأمريكية الجديدة * الدولة الإسلامية تحث أنصارها على عدم الفرار من تلعفر بالعراق * متحدث: القوات الليبية تستعيد السيطرة على آخر مخابئ للدولة الإسلامية في سرت * الجيش ومصادر أمنية: مسلحون يقتلون جنديا في شمال لبنان * الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون معدلا يقنن المستوطنات * قوات صومالية تقول إنها قتلت 3 مقاتلين على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية * رئيس أركان القوات المسلحة في جيبوتي يزور الصين وسط عملية لبناء قاعدة * * أهم الأنباء العالمية * المحكمة العليا في البرازيل تقضى بعزل رئيس مجلس الشيوخ بعد اتهامه بالاختلاس * رئيس وزراء فرنسا يعلن عزمه خوض انتخابات الرئاسة * مقتل 31 في اشتباكات بين قوات الأمن وميليشيا قبلية في الكونجو * مسؤولون: الإبلاغ عن تهديد ضد شبكة قطارات ريد لاين لنقل الركاب في لوس أنجليس * رئيس غانا يطلب فترة ثانية لتعزيز المكاسب التي حققها * الأمم المتحدة توجه نداء لتقديم مساعدات بقيمة 22 مليار دولار لعام 2017 * وزير الدفاع الأمريكي راض عن مساهمة اليابان في التحالف بين البلدين * وكالة:الشرطة الباكستانية تقول إن 11 قُتلوا في حريق بأحد فنادق كراتشي * ميركل تأسف لاستقالة رينتسي لكنها تحترم قراره بعد استفتاء إيطاليا * الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق أطباء مضربين في كينيا * وكالة: روسيا سيتشارك في محادثات 10 ديسمبر مع أوبك في فيينا * أوبك :الدول الاعضاء تستثمر بقوة لتوفير إمدادات النفط السعودية * نمو القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية في نوفمبر بدعم من إصدار السندات الدولية * بيان : بترورابغ السعودية تستأنف تشغيل وحدة تكسير الإيثان * مؤشر البورصة ينزل 0.34% إلى 7106.22 نقطة في الإغلاق السابق مصر * أنشطة الشركات غير النفطية بمصر تنخفض إلى أدني مستوى في 40 شهرا * البورصة ينخفض 1.76% إلى 11426.5 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * تعافي نمو القطاع غير النفطي بالإمارات في نوفمبر * بيان: مجلس إدارة الاتحاد للطيران يوافق على إنشاء شركة طيران مشتركة مع توي إيه.جي * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.92% إلى 4301.03 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي ينزل 0.27% إلى 3407.5 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مجموعة أرزان المالية الكويتية تؤسس وحدة تابعة في الإمارات * مؤشر البورصة ينخفض 0.2% إلى 5546.17 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +45.82 +0.24% 19216.24 نقطة ستاندرد آند بورز +12.76 +0.58% 2204.71 ناسداك +53.240 +1.01% 5308.892 ستوكس 600 +1.91 +0.56% 341.27 نيكي (الساعة 0414 جمت اليوم الثلاثاء) +97.61 +0.53% 18372.60 النفط (الساعة 0414 جمت اليوم الثلاثاء) الخام الأمريكي -0.53 -1.02% 51.26 دولار/برميل برنت -0.43 -0.78% 54.51 العملات والذهب (الساعة 0414 جمت اليوم الثلاثاء) اليورو/الدولار 1.0753-1.0757‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 113.81-113.85 ين الاسترليني/الدولار 1.2743-1.2744 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1172.64-1172.78 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)