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صباح الخير من رويترز

Tue Dec 6, 2016 4:22am GMT
 
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الثلاثاء 6 ديسمبر كانون الأول 

أهم الأنباء الإقليمية
    * روسيا والصين تعرقلان طلبا للأمم المتحدة بهدنة 7 أيام في
حلب 
    * لافروف: مقاتلو المعارضة الذين يرفضون مغادرة حلب سيعاملون
كإرهابيين
    * روسيا: مقتل مسعفة وإصابة اثنين بهجوم في حلب
    * قوات الحكومة السورية تنتزع مزيدا من المناطق في حلب
    * المرصد السوري: مقتل 73 في ضربات جوية على منطقة تسيطر عليها
المعارضة في إدلب
    * وكالات: تحطم مقاتلة روسية لدى هبوطها على حاملة طائرات في
البحر المتوسط
    * كارتر: استعادة الموصل "ممكنة" قبل تنصيب الإدارة الأمريكية
الجديدة
    * الدولة الإسلامية تحث أنصارها على عدم الفرار من تلعفر
بالعراق
    * متحدث: القوات الليبية تستعيد السيطرة على آخر مخابئ للدولة
الإسلامية في سرت
    * الجيش ومصادر أمنية: مسلحون يقتلون جنديا في شمال لبنان
    * الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون معدلا يقنن المستوطنات 
    * قوات صومالية تقول إنها قتلت 3 مقاتلين على صلة بتنظيم
الدولة الإسلامية 
    * رئيس أركان القوات المسلحة في جيبوتي يزور الصين وسط عملية
لبناء قاعدة 
    * 
    * 

أهم الأنباء العالمية
    * المحكمة العليا في البرازيل تقضى بعزل رئيس مجلس الشيوخ بعد
اتهامه بالاختلاس
    * رئيس وزراء فرنسا يعلن عزمه خوض انتخابات الرئاسة 
    * مقتل 31 في اشتباكات بين قوات الأمن وميليشيا قبلية في
الكونجو
    * مسؤولون: الإبلاغ عن تهديد ضد شبكة قطارات ريد لاين لنقل
الركاب في لوس أنجليس
    * رئيس غانا يطلب فترة ثانية لتعزيز المكاسب التي حققها 
    * الأمم المتحدة توجه نداء لتقديم مساعدات بقيمة 22 مليار
دولار لعام 2017
    * وزير الدفاع الأمريكي راض عن مساهمة اليابان في التحالف بين
البلدين
    * وكالة:الشرطة الباكستانية تقول إن 11 قُتلوا في حريق بأحد
فنادق كراتشي
    * ميركل تأسف لاستقالة رينتسي لكنها تحترم قراره بعد استفتاء
إيطاليا
    * الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق أطباء مضربين في
كينيا
    * وكالة: روسيا سيتشارك في محادثات 10 ديسمبر مع أوبك في فيينا
    * أوبك :الدول الاعضاء تستثمر بقوة لتوفير إمدادات النفط

السعودية
    * نمو القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية في نوفمبر بدعم من
إصدار السندات الدولية
    * بيان : بترورابغ السعودية تستأنف تشغيل وحدة تكسير الإيثان
    * مؤشر البورصة ينزل 0.34% إلى 7106.22 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * أنشطة الشركات غير النفطية بمصر تنخفض إلى أدني مستوى في 40
شهرا
    * البورصة ينخفض 1.76% إلى 11426.5 نقطة في الإغلاق السابق

الإمارات
    * تعافي نمو القطاع غير النفطي بالإمارات في نوفمبر
    * بيان: مجلس إدارة الاتحاد للطيران يوافق على إنشاء شركة
طيران مشتركة مع توي إيه.جي
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.92% إلى 4301.03 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي ينزل 0.27% إلى 3407.5 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * مجموعة أرزان المالية الكويتية تؤسس وحدة تابعة في الإمارات
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.2% إلى 5546.17 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +45.82     +0.24%        19216.24 نقطة
ستاندرد آند بورز    +12.76     +0.58%        2204.71
ناسداك            +53.240    +1.01%      5308.892
ستوكس 600        +1.91        +0.56%        341.27
نيكي (الساعة 0414 جمت اليوم الثلاثاء)
                +97.61     +0.53%        18372.60
    
النفط (الساعة 0414 جمت اليوم الثلاثاء)
الخام الأمريكي       -0.53        -1.02%        51.26
دولار/برميل
برنت            -0.43      -0.78%        54.51 

العملات والذهب (الساعة 0414 جمت اليوم الثلاثاء)
اليورو/الدولار       
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        113.81-113.85   ين
الاسترليني/الدولار    1.2743-1.2744   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1172.64-1172.78 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 