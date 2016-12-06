مقدمة 2-الصين توقع اتفاقية ثنائية مع مصر بقيمة 18 مليار يوان لمبادلة العملات

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بكين / القاهرة 6 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الثلاثاء إنه وقع مع البنك المركزي المصري اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات بقيمة 18 مليار يوان (2.62 مليار دولار) لمدة ثلاث سنوات.

وقال البنك في بيان على موقعه الالكتروني إن الخطوة تهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية والاستثمار والحفاظ على الاستقرار المالي في كلا البلدين.

وقال البنك المركزي المصري في بيان إن الاتفاق يمكن تمديده بموافقة الطرفين.

وأضاف المركزي المصري أن الاتفاقية "تحقق منفعة متبادلة لكلا البلدين كما تؤكد على قوة العلاقة الممتدة بين الدولتين وتظهر دعم الصين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر."

وذكر البنك أن هذا الاتفاق يدل على مدى الدعم الدولي القوي الذي يحظى به برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر كما أنه يأتي مكملا لسلسلة التدابير التي اتخذتها مصر والتي تهدف لإطلاق العنان للإمكانيات الهائلة للاقتصاد المصري.

ونفذت الصين اتفاقيات مبادلة مع ما يزيد عن 30 بنكا مركزيا حول العالم لزيادة استخدام اليوان كعملة احتياطي عالمي ولتحفيز التجارة الثنائية. ويجري تداول اليوان في الأسواق الخارجية مقابل 16 عملة رئيسية.

وامتنع كلا البنكين عن الإفصاح عن كيفية عمل مبادلة العملة المصرية لكن اقتصاديين ورجال أعمال يتوقعون أن يكون للاتفاقية تأثير إيجابي على موقف احتياطي النقد الأجنبي المصري.