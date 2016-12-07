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صباح الخير من رويترز

Wed Dec 7, 2016 4:37am GMT
 
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الأربعاء 7 ديسمبر كانون الأول 

أهم الأنباء الإقليمية

    * غرق سفينة ركاب على متنها 60 شخصا قبالة سواحل سقطرى اليمنية
    * اليمن يقول إن خارطة الأمم المتحدة لإنهاء الحرب تعطي"سابقة
خطيرة"
    * الآلاف يتظاهرون تأييدا للحكومة التي شكلها الحوثيون في
صنعاء 
    *  أمن عدن يلقي القبض على خلية اغتيالات تابعة للدولة
الإسلامية
    * المرصد السوري:الجيش السوري يدخل مناطق يسيطر عليها مقاتلو
المعارضة في حلب القديمة 
    * سوريا ترفض أي محاولة لوقف إطلاق النار بشرق حلب إذا بقي
مقاتلو المعارضة
    * القوات العراقية تتقدم صوب وسط الموصل من جنوب شرقها
    * قوات ليبية تطهر آخر معقل للدولة الإسلامية في سرت 
    * 
    * محكمة سعودية تقضي بإعدام 15 شخصا بتهمة التجسس لحساب إيران
    * روحاني يقول إن إيران لن تسمح لترامب بإلغاء الاتفاق النووي
    * مصر تقبض على 45 شخصا بتهمة الاتجار في الأعضاء البشرية
بينهم أطباء
    * الكونجو تعتقل جنودا من جنوب السودان فروا عبر الحدود 

أهم الأنباء العالمية
    * زلزال بقوة 6.4 درجة يقع قرب باندا أتشيه بإندونيسيا 
    * لوس أنجليس تشدد الأمن بعد تهديد ضد شبكة قطارات الأنفاق 
    * مسلحون يعتقد أنهم إسلاميون متشددون حرروا 93 سجينا في مالي
    * مجلس الشيوخ البرازيلي يرفض أمرا للمحكمة الدستورية بعزل
رئيسه
    * استطلاع:توقع خسارة فالس انتخابات الرئاسة الفرنسية في
الجولة الأولى 
    * محكمة يونانية تسمح بترحيل 3 جنود أتراك 
    * بوليفيا تعتقل الرئيس التنفيذي لشركة طيران تملك الطائرة
التي تحطمت بفريق كرة قدم برازيلي 
    * هاموند يزور جنوب أفريقيا في بداية جولة لطمأنة الشركاء بعد
الانسحاب من الاتحاد الأوروبي
    * 
    * 
    * وزير الداخلية الإيطالي يتوقع إجراء انتخابات جديدة في
فبراير
    * الجيش الأمريكي يرد لليابان جزءا من أرض أوكيناوا بنهاية
العام
    * مسلحون يعتقد أنهم إسلاميون متشددون حرروا سجناء في وسط مالي
    * مقتل 14 في فيضانات بتايلاند
    * مصدران: وزير الطاقة الروسي يلتقي بشركات النفط الأربعاء قبل
اجتماع في فيينا
    * مدير وكالة الطاقة يتوقع استعادة سوق النفط توازنه قبل نهاية
2017 بوقت كبير
    * 

السعودية
    * مسؤول سعودي لا يتوقع تعديلات رئيسية على قواعد سوق المال
للسماح بإدراج أرامكو
    * مجلس إدارة المراعي السعودية يوصي بخفض توزيعات الأرباح
النقدية لعام 2016
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.69% إلى 7155 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * 
    * الصين توقع اتفاقية ثنائية مع مصر بقيمة 18 مليار يوان
لمبادلة العملات
    * البورصة يرتفع 0.7% إلى 11502.51 نقطة في الإغلاق السابق

الإمارات
    * مصرف الإمارات الإسلامي يطلق إصدار حقوق بقيمة 1.5 مليار
درهم
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.27% إلى 4355.83 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي ينزل 1.31% إلى 3452.4 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * مجموعة أرزان المالية الكويتية تؤسس وحدة تابعة في الإمارات
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.33% إلى 5564.73 نقطة في الإغلاق
السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +35.54     +0.18%        19251.78 نقطة
ستاندرد آند بورز    +7.52      +0.34%        2212.23
ناسداك            +24.11     +0.45%      5333.00
ستوكس 600        +3.30      +0.97%        344.57 
                                                   
نيكي (الساعة  0429 جمت اليوم الأربعاء)
                +101.55     +0.55%        18462.09
    
النفط (الساعة 0429 جمت اليوم الأربعاء)
الخام الأمريكي       -0.33        -0.65%        50.60
دولار/برميل
برنت            -0.29      -0.54%        53.64 

العملات والذهب (الساعة  0429 جمت اليوم الأربعاء)
اليورو/الدولار       
1.0722-1.0723‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        114.15-114.18   ين
الاسترليني/الدولار    1.2659-1.2663   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1168.32-1169.78 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 