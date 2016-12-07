الأربعاء 7 ديسمبر كانون الأول أهم الأنباء الإقليمية * غرق سفينة ركاب على متنها 60 شخصا قبالة سواحل سقطرى اليمنية * اليمن يقول إن خارطة الأمم المتحدة لإنهاء الحرب تعطي"سابقة خطيرة" * الآلاف يتظاهرون تأييدا للحكومة التي شكلها الحوثيون في صنعاء * أمن عدن يلقي القبض على خلية اغتيالات تابعة للدولة الإسلامية * المرصد السوري:الجيش السوري يدخل مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في حلب القديمة * سوريا ترفض أي محاولة لوقف إطلاق النار بشرق حلب إذا بقي مقاتلو المعارضة * القوات العراقية تتقدم صوب وسط الموصل من جنوب شرقها * قوات ليبية تطهر آخر معقل للدولة الإسلامية في سرت * * محكمة سعودية تقضي بإعدام 15 شخصا بتهمة التجسس لحساب إيران * روحاني يقول إن إيران لن تسمح لترامب بإلغاء الاتفاق النووي * مصر تقبض على 45 شخصا بتهمة الاتجار في الأعضاء البشرية بينهم أطباء * الكونجو تعتقل جنودا من جنوب السودان فروا عبر الحدود أهم الأنباء العالمية * زلزال بقوة 6.4 درجة يقع قرب باندا أتشيه بإندونيسيا * لوس أنجليس تشدد الأمن بعد تهديد ضد شبكة قطارات الأنفاق * مسلحون يعتقد أنهم إسلاميون متشددون حرروا 93 سجينا في مالي * مجلس الشيوخ البرازيلي يرفض أمرا للمحكمة الدستورية بعزل رئيسه * استطلاع:توقع خسارة فالس انتخابات الرئاسة الفرنسية في الجولة الأولى * محكمة يونانية تسمح بترحيل 3 جنود أتراك * بوليفيا تعتقل الرئيس التنفيذي لشركة طيران تملك الطائرة التي تحطمت بفريق كرة قدم برازيلي * هاموند يزور جنوب أفريقيا في بداية جولة لطمأنة الشركاء بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي * * * وزير الداخلية الإيطالي يتوقع إجراء انتخابات جديدة في فبراير * الجيش الأمريكي يرد لليابان جزءا من أرض أوكيناوا بنهاية العام * مسلحون يعتقد أنهم إسلاميون متشددون حرروا سجناء في وسط مالي * مقتل 14 في فيضانات بتايلاند * مصدران: وزير الطاقة الروسي يلتقي بشركات النفط الأربعاء قبل اجتماع في فيينا * مدير وكالة الطاقة يتوقع استعادة سوق النفط توازنه قبل نهاية 2017 بوقت كبير * السعودية * مسؤول سعودي لا يتوقع تعديلات رئيسية على قواعد سوق المال للسماح بإدراج أرامكو * مجلس إدارة المراعي السعودية يوصي بخفض توزيعات الأرباح النقدية لعام 2016 * مؤشر البورصة يرتفع 0.69% إلى 7155 نقطة في الإغلاق السابق مصر * * الصين توقع اتفاقية ثنائية مع مصر بقيمة 18 مليار يوان لمبادلة العملات * البورصة يرتفع 0.7% إلى 11502.51 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مصرف الإمارات الإسلامي يطلق إصدار حقوق بقيمة 1.5 مليار درهم * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.27% إلى 4355.83 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي ينزل 1.31% إلى 3452.4 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مجموعة أرزان المالية الكويتية تؤسس وحدة تابعة في الإمارات * مؤشر البورصة يرتفع 0.33% إلى 5564.73 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +35.54 +0.18% 19251.78 نقطة ستاندرد آند بورز +7.52 +0.34% 2212.23 ناسداك +24.11 +0.45% 5333.00 ستوكس 600 +3.30 +0.97% 344.57 نيكي (الساعة 0429 جمت اليوم الأربعاء) +101.55 +0.55% 18462.09 النفط (الساعة 0429 جمت اليوم الأربعاء) الخام الأمريكي -0.33 -0.65% 50.60 دولار/برميل برنت -0.29 -0.54% 53.64 العملات والذهب (الساعة 0429 جمت اليوم الأربعاء) اليورو/الدولار 1.0722-1.0723‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 114.15-114.18 ين الاسترليني/الدولار 1.2659-1.2663 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1168.32-1169.78 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)