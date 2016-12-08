الخميس 8 ديسمبر كانون الأول أهم الأنباء الإقليمية * * * * * الجيش اللبناني يعتقل أربعة للاشتباه بضلوعهم في قتل جندي. * ألمانيا تحث إسرائيل على إلغاء تشريع المستوطنات "غير الشرعي". * القوات الصومالية تستعيد بلدة ساحلية من فصيل موال للدولة الإسلامية. * إنقاذ 26 راكبا من سفينة غرقت قبالة سواحل سقطرى اليمنية. * مسؤولون: جماعات مسلحة تسيطر على بن جواد الليبية قرب موانئ نفط رئيسية. * وفاة مستشار عسكري روسي متأثرا بجراحه في قصف بحلب السورية. * الكرملين: اتفاق للسماح للمعارضة بمغادرة حلب ما زال مطروحا. * جنوب السودان يرحل صحفيا من أسوشيتد برس. * الجيش التركي: ضربات جوية تركية تقتل 23 من المتشددين في بلدة الباب السورية. * مصدر عسكري سوري: صواريخ إسرائيلية سقطت قرب مطار المزة العسكري فجر اليوم. * مسؤول من المعارضة السورية يقول إن أمريكا "ليس لديها موقف" بشأن حلب. أهم الأنباء العالمية * * * * * مقتل ما يقرب من 100 وإصابة المئات جراء زلزال في إندونيسيا. * اتهام ثلاثة في بلجيكا بدعم تنظيم الدولة الإسلامية. * الشرطة: تحطم طائرة باكستانية عليها نحو 47 شخصا. * مجلة تايم تختار دونالد ترامب "شخصية العام". * رينتسي سيسلم استقالته يوم الجمعة. * بلومبرج: ترامب يختار حاكم أيوا سفيرا لدى الصين. * ألمانيا: عدم اليقين إزاء الموقف الأمريكي يؤجل تطبيق اتفاق مينسك. * تقرير: سويسرا تحرز تقدما في مكافحة غسل الأموال. * بنجلادش تؤكد أحكاما بالإعدام في هجوم على السفارة البريطانية عام 2004. السعودية * وزير الطاقة: السعودية ستواصل تلبية الطلب العالمي على النفط. * مؤشر البورصة ينخفض 0.43 بالمئة إلى 7124.10 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * ارتفاع العائد على أذون خزانة مصرية لأجل 6 أشهر وعام. * مؤشر البورصة يتراجع 1.34 بالمئة إلى 11348.4 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * الرئيس التنفيذي: مساهمو بنك الخليج الأول يوافقون على الاندماج مع بنك أبوظبي الوطني. * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.79 في المئة إلى 4433.74 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يصعد 1.25 في المئة إلى 3495.73 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * بورصة الكويت تعقد مزادا لبيع 17% من أسهم نفائس القابضة في 22 ديسمبر. * مؤشر البورصة يرتفع 0.44 في المئة إلى 5589.16 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +297.84 +1.55% 19549.62 نقطة ستاندرد آند بورز +29.12 +1.32% 2241.35 ناسداك +60.76 +1.14% 5393.76 ستوكس 600 +3.13 +0.91% 347.70 نيكي (الساعة 0429 جمت اليوم الخميس) +156.23 +0.84% 18652.92 النفط (الساعة 0429 جمت اليوم الخميس) الخام الأمريكي +0.11 -0.22% 49.88 دولار/برميل برنت +0.06 +0.03% 53.03 دولار/برميل العملات والذهب (الساعة 0429 جمت اليوم الخميس) اليورو/الدولار 1.0774-1.0778‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 113.42-113.41 ين الاسترليني/الدولار 1.2650-1.2657 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1177.04-1177.9 دولار (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية)