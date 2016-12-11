الأحد 11 ديسمبر كانون الأول أهم الأنباء الإقليمية * مقتل 29 وإصابة 166 في انفجاري اسطنبول * انتحاري يقتل 50 جنديا يمنيا على الأقل في عدن * خروج عدد قليل من حي محاصر في بنغازي بعد إعلان وقف إطلاق النار * المرصد السوري: مسلحو الدولة الإسلامية يدخلون مدينة تدمر بعد قتال عنيف * الجيش السوري يرسل قوات إلى مدينة تدمر لقتال الدولة الإسلامية * كيري يدعو روسيا لإبداء "حسن النية" في محادثات جنيف بشأن حلب * العراق يقول الجيش يحقق مكاسب في معركة الموصل الصعبة * أمير الكويت يعين حكومة جديدة بعد انتخاب برلمان ذي معارضة قوية * مسؤولون: الحزب الحاكم في تركيا يقدم إصلاحات دستورية للبرلمان * مقتل شرطيين في انفجار سيارة ملغومة عند نقطة تفتيش قرب العاصمة الصومالية * مصر تنفي وجود خلاف مع السعودية أو تقارب مع إيران * حكم نهائي بإعدام المتشدد المصري عادل حبارة أهم الأنباء العالمية * سي.آي.أيه: روسيا تدخلت لمساعدة ترامب على الفوز بالرئاسة * زعيم طالبان يعزز موقعه بالحصول على دعم عضوين بارزين * رئيس جامبيا المنتخب: لا يمكن لجامع رفض نتائج الانتخابات * مقتل خمسة أشخاص في انفجار قطار شحن في بلغاريا * استئناف الاحتجاجات ضد رئيسة كوريا الجنوبية بعد التصويت على مساءلتها * إيران تستدعي السفير البريطاني للاحتجاج على تصريحات رئيسة الوزراء * فرنسا تعتقل مشتبها به جديدا في مؤامرة إرهابية أحبطتها * الصليب الأحمر: مقتل 25 شخصا في حادث لشاحنة نفط في كينيا السعودية * مؤشر البورصة يهبط 0.09% إلى 7118 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مؤشر البورصة يهبط 0.44% إلى 11297.93 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * الرئيس التنفيذي: دبي للاستثمار تتمم قرضا بقيمة 1.1 مليار درهم بنهاية العام. * أدنوك الإماراتية ستخطر زبائنها بأي خفض للإنتاج في يناير 2017 بعد اتفاق أوبك. * الرئيس التنفيذي: دبي للاستثمار تنوي إدراج 30% من ايميكول وتتوقع جمع 200 مليون دولار. * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.88% إلى 4517.15 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يصعد 1.8% إلى 3558.68 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * أمير الكويت يعين عصام المرزوق وزيرا للنفط. * مؤشر البورصة يرتفع 0.44% إلى 5589.16 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +142.04 +0.72% 19756.85 نقطة ستاندرد آند بورز +13.34 +0.59% 2259.53 ناسداك +27.14 +0.50% 5444.498 ستوكس 600 +3.42 +0.97% 355.38 نيكي +230.90 +1.23% 18996.37 النفط الخام الأمريكي +0.66 +1.30% 51.50 دولار/برميل برنت +0.44 +0.82% 54.33 دولار/برميل العملات والذهب اليورو/الدولار 1.0558-1.0565‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 115.36-115.44 ين الاسترليني/الدولار 1.2573-1.2578 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1157.74-1157.98 دولار (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)