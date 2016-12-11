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صباح الخير من رويترز

Sun Dec 11, 2016 4:33am GMT
 
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الأحد 11 ديسمبر كانون الأول 

أهم الأنباء الإقليمية
    * مقتل 29 وإصابة 166 في انفجاري اسطنبول
    * انتحاري يقتل 50 جنديا يمنيا على الأقل في عدن
    * خروج عدد قليل من حي محاصر في بنغازي بعد إعلان وقف إطلاق
النار
    * المرصد السوري: مسلحو الدولة الإسلامية يدخلون مدينة تدمر
بعد قتال عنيف
    * الجيش السوري يرسل قوات إلى مدينة تدمر لقتال الدولة
الإسلامية
    * كيري يدعو روسيا لإبداء "حسن النية" في محادثات جنيف بشأن
حلب
    * العراق يقول الجيش يحقق مكاسب في معركة الموصل الصعبة
    * أمير الكويت يعين حكومة جديدة بعد انتخاب برلمان ذي معارضة
قوية
    * مسؤولون: الحزب الحاكم في تركيا يقدم إصلاحات دستورية
للبرلمان
    * مقتل شرطيين في انفجار سيارة ملغومة عند نقطة تفتيش قرب
العاصمة الصومالية
    * مصر تنفي وجود خلاف مع السعودية أو تقارب مع إيران
    * حكم نهائي بإعدام المتشدد المصري عادل حبارة

أهم الأنباء العالمية 
    * سي.آي.أيه: روسيا تدخلت لمساعدة ترامب على الفوز بالرئاسة
    * زعيم طالبان يعزز موقعه بالحصول على دعم عضوين بارزين
    * رئيس جامبيا المنتخب: لا يمكن لجامع رفض نتائج الانتخابات
    * مقتل خمسة أشخاص في انفجار قطار شحن في بلغاريا
    * استئناف الاحتجاجات ضد رئيسة كوريا الجنوبية بعد التصويت على
مساءلتها
    * إيران تستدعي السفير البريطاني للاحتجاج على تصريحات رئيسة
الوزراء
    * فرنسا تعتقل مشتبها به جديدا في مؤامرة إرهابية أحبطتها
    * الصليب الأحمر: مقتل 25 شخصا في حادث لشاحنة نفط في كينيا

السعودية
    * مؤشر البورصة يهبط 0.09% إلى 7118 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * مؤشر البورصة يهبط 0.44% إلى 11297.93 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * الرئيس التنفيذي: دبي للاستثمار تتمم قرضا بقيمة 1.1 مليار
درهم بنهاية العام.
    * أدنوك الإماراتية ستخطر زبائنها بأي خفض للإنتاج في يناير
2017 بعد اتفاق أوبك.
    * الرئيس التنفيذي: دبي للاستثمار تنوي إدراج 30% من ايميكول
وتتوقع جمع 200 مليون دولار.
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.88% إلى 4517.15 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يصعد 1.8% إلى 3558.68 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * أمير الكويت يعين عصام المرزوق وزيرا للنفط.
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.44% إلى 5589.16 نقطة في الإغلاق
السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +142.04    +0.72%        19756.85 نقطة
ستاندرد آند بورز    +13.34     +0.59%        2259.53
ناسداك            +27.14       +0.50%      5444.498
ستوكس 600        +3.42      +0.97%        355.38
نيكي            +230.90     +1.23%        18996.37
    
النفط
الخام الأمريكي       +0.66        +1.30%        51.50
دولار/برميل
برنت            +0.44      +0.82%        54.33 دولار/برميل

العملات والذهب
اليورو/الدولار       
1.0558-1.0565‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬  دولار
الدولار/الين        115.36-115.44 ين
الاسترليني/الدولار    1.2573-1.2578  دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1157.74-1157.98 دولار

 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
 