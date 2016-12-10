محافظ المركزي: مصر تلقت تدفقات بمليار دولار في شهر بعد تعويم الجنيه
القاهرة 10 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر اليوم السبت إن حجم التدفقات الأجنبية إلى المحافظ بلغ نحو مليار دولار في شهر منذ تحرير سعر صرف العملات الأجنبية.
وقال عامر "وصل لنا فى المحافظ إلى الآن نحو مليار دولار (تدفقات أجنبية) فى شهر. لم نكن نتوقع فى أول شهر أن يصل إلينا (هذا المبلغ)."
وحرر البنك المركزي سعر صرف العملات الأجنبية في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني في محالة لاستعادة ثقة المستثمرين وجذب تدفقات بالعملات الأجنبية.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية)
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