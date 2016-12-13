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صباح الخير من رويترز

Tue Dec 13, 2016 4:24am GMT
 
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الثلاثاء 13 ديسمبر كانون الأول 

أهم الأنباء الإقليمية
    * لواء سوري يقول إن هجوم حلب في مراحله الأخيرة
    * السيسي: انتحاري نفذ هجوم الكنيسة البطرسية واعتقال أربعة
    * المرصد السوري: هجوم يشتبه أنه بالغاز بمنطقة للدولة
الإسلامية قرب تدمر
    * المرصد السوري: معركة حلب وصلت إلى نهايتها
    * وكالات: روسيا تقول إن الجيش السوري يسيطر على أكثر من 95
بالمئة من حلب
    * فرنسا: روسيا متهمة "بالكذب المستمر" بشأن حلب
    * حكم نهائي جديد بإعدام المتشدد المصري عادل حبارة
    * القوات الجوية التركية تقصف أهدافا للدولة الإسلامية في
سوريا
    * الجيش التركي: سقوط طائرة حربية قرب ديار بكر جنوب شرق
البلاد
    * مصر تتسلم أول غواصة حديثة من ألمانيا
    * مسؤول فلسطيني: عباس يرفع الحصانة البرلمانية عن عدد من
النواب
    * نتنياهو: إسرائيل "أقوى" مع وصول أول طائرتين من مقاتلات
إف-35
    * المغرب يطلق المرحلة الثانية لتسوية الوضع القانوني
للمهاجرين

أهم الأنباء العالمية
    * صربيا بدأت محاكمة متورطين في مجزرة سربرنيتشا
    * البرتغالي جوتيريش يؤدي اليمين أمينا عاما للأمم المتحدة
    * الاتحاد الأوروبي يوافق على صفقة الأموال مقابل الهجرة مع
مالي
    * الشرطة اليونانية تعثر على قنبلة مزروعة خارج مقر وزارة
العمل
    * شركة طيران باكستانية توقف أسطول طائراتها من طراز 
إيه.تي.آر بعد حادث
    * فوكس نيوز: ترامب يختار الرئيس التنفيذي لإكسون موبيل وزيرا
للخارجية
    * الصين قلقة للغاية من تصريحات ترامب بخصوص سياسة "الصين
الواحدة"
    * الشرطة البريطانية: اعتقال 6 في مداهمات لمكافحة الإرهاب
    * محكمة: لم يتحدد بعد موعد لجلسة مساءلة رئيسة كوريا الجنوبية

السعودية
    * بيان حكومي: السعودية تؤكد التزامها التام باتفاق خفض إنتاج
النفط
    * المؤسسة العامة للحبوب السعودية تشتري 725 ألف طن من القمح
الصلد
    * مؤشر البورصة يتراجع 0.5% إلى 7162.4 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * إيني تبيع 30% من حقل ظهر المصري للغاز إلى روسنفت
    * مصر تبيع أذون خزانة بقيمة 1118.5 مليون دولار لأجل عام
    * انخفاض متوسط العائد على سندات خزانة مصرية لأجل 3 و7 سنوات
في عطاء
    * عبور لاند الغذائية تتوقع بدء التداول على أسهمها الخميس
ببورصة مصر
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.29% إلى 1444.1 نقطة في الإغلاق السابق

الإمارات
    * أبوظبي توقع اتفاقا لدراسة إنشاء نظام نقل فائق السرعة
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.71% إلى 4549.05 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يصعد 2.77% إلى 3657.11 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * بنك الكويت الوطني يدرس طلبا للخطوط الجوية الكويتية
للمشاركة في تمويل صفقة طائرات
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.45% إلى 5636.99 نقطة في الإغلاق
السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +39.58        +0.20%        19796.43 نقطة
ستاندرد آند بورز    -2.57         -0.11%        2256.96
ناسداك            -31.958    -0.59%      5412.540
ستوكس 600        -1.64      -0.46%        353.74
نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
            -49.56     -0.26%        19105.47
    
النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
الخام الأمريكي       -0.08        -0.15%        52.75
دولار/برميل
برنت            +0.03      +0.05%        556.72

العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
اليورو/الدولار        1.0632-1.0636   دولار
الدولار/الين        114.95-115.00   ين
الاسترليني/الدولار    1.2678-1.2679   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1162.56-1163.36 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
 