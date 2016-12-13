الثلاثاء 13 ديسمبر كانون الأول أهم الأنباء الإقليمية * لواء سوري يقول إن هجوم حلب في مراحله الأخيرة * السيسي: انتحاري نفذ هجوم الكنيسة البطرسية واعتقال أربعة * المرصد السوري: هجوم يشتبه أنه بالغاز بمنطقة للدولة الإسلامية قرب تدمر * المرصد السوري: معركة حلب وصلت إلى نهايتها * وكالات: روسيا تقول إن الجيش السوري يسيطر على أكثر من 95 بالمئة من حلب * فرنسا: روسيا متهمة "بالكذب المستمر" بشأن حلب * حكم نهائي جديد بإعدام المتشدد المصري عادل حبارة * القوات الجوية التركية تقصف أهدافا للدولة الإسلامية في سوريا * الجيش التركي: سقوط طائرة حربية قرب ديار بكر جنوب شرق البلاد * مصر تتسلم أول غواصة حديثة من ألمانيا * مسؤول فلسطيني: عباس يرفع الحصانة البرلمانية عن عدد من النواب * نتنياهو: إسرائيل "أقوى" مع وصول أول طائرتين من مقاتلات إف-35 * المغرب يطلق المرحلة الثانية لتسوية الوضع القانوني للمهاجرين أهم الأنباء العالمية * صربيا بدأت محاكمة متورطين في مجزرة سربرنيتشا * البرتغالي جوتيريش يؤدي اليمين أمينا عاما للأمم المتحدة * الاتحاد الأوروبي يوافق على صفقة الأموال مقابل الهجرة مع مالي * الشرطة اليونانية تعثر على قنبلة مزروعة خارج مقر وزارة العمل * شركة طيران باكستانية توقف أسطول طائراتها من طراز إيه.تي.آر بعد حادث * فوكس نيوز: ترامب يختار الرئيس التنفيذي لإكسون موبيل وزيرا للخارجية * الصين قلقة للغاية من تصريحات ترامب بخصوص سياسة "الصين الواحدة" * الشرطة البريطانية: اعتقال 6 في مداهمات لمكافحة الإرهاب * محكمة: لم يتحدد بعد موعد لجلسة مساءلة رئيسة كوريا الجنوبية السعودية * بيان حكومي: السعودية تؤكد التزامها التام باتفاق خفض إنتاج النفط * المؤسسة العامة للحبوب السعودية تشتري 725 ألف طن من القمح الصلد * مؤشر البورصة يتراجع 0.5% إلى 7162.4 نقطة في الإغلاق السابق مصر * إيني تبيع 30% من حقل ظهر المصري للغاز إلى روسنفت * مصر تبيع أذون خزانة بقيمة 1118.5 مليون دولار لأجل عام * انخفاض متوسط العائد على سندات خزانة مصرية لأجل 3 و7 سنوات في عطاء * عبور لاند الغذائية تتوقع بدء التداول على أسهمها الخميس ببورصة مصر * مؤشر البورصة يرتفع 1.29% إلى 1444.1 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * أبوظبي توقع اتفاقا لدراسة إنشاء نظام نقل فائق السرعة * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.71% إلى 4549.05 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يصعد 2.77% إلى 3657.11 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * بنك الكويت الوطني يدرس طلبا للخطوط الجوية الكويتية للمشاركة في تمويل صفقة طائرات * مؤشر البورصة يرتفع 0.45% إلى 5636.99 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +39.58 +0.20% 19796.43 نقطة ستاندرد آند بورز -2.57 -0.11% 2256.96 ناسداك -31.958 -0.59% 5412.540 ستوكس 600 -1.64 -0.46% 353.74 نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) -49.56 -0.26% 19105.47 النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) الخام الأمريكي -0.08 -0.15% 52.75 دولار/برميل برنت +0.03 +0.05% 556.72 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) اليورو/الدولار 1.0632-1.0636 دولار الدولار/الين 114.95-115.00 ين الاسترليني/الدولار 1.2678-1.2679 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1162.56-1163.36 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)