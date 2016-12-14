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صباح الخير من رويترز

Wed Dec 14, 2016 4:44am GMT
 
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الأربعاء 14 ديسمبر كانون الأول 

أهم الأنباء الإقليمية
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    * مسؤول بالمعارضة السورية: فصائل موالية للأسد تعرقل بدء
عملية الإجلاء من حلب
    * المفوض السامي لحقوق الإنسان: "مذبحة" حلب قد تتكرر في أماكن
أخرى
    * قيادي من المعارضة في حلب  يستحث أمريكا وتركيا على إنقاذ
المدنيين
    * الأمم المتحدة: تقارير عن قتل الجيش السوري ومقاتلين عراقيين
لمدنيين في حلب
    * إيران تطور سفنا تعمل بالطاقة النووية ردا على "انتهاك"
أمريكا لاتفاق
    * الاتحاد الأوروبي يعزف عن تعليق محادثات انضمام تركياأهم
الأنباء العالمية

    
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    * قادة غرب أفريقيا يتوجهون إلى جامبيا للضغط على رئيسها
للتخلي عن السلطة
    * ميركل وأولوند يؤيدان تمديد العقوبات المفروضة على روسيا
بسبب أوكرانيا
    * ترامب يرشح تيلرسون رئيس إكسون موبيل رسميا لمنصب وزير
الخارجية
    * الكرملين: الكثير من المسؤولين الروس تربطهم علاقات جيدة
بتيلرسون
    * آلاف الكوريين الشماليين في خطر بعد شهور من فيضانات مدمرة
    * شلل في حركة القطارات في بريطانيا بسبب إضراب السائقين

السعودية
    * بنك طوكيو ميتسوبيشي الياباني يفتتح فرعا في السعودية

    * مؤشر البورصة يتراجع 0.75% إلى 7108.4 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر
    * مصر تلغي مناقصة لاستئجار سفينة ثالثة للتغييز
    * الافريقي للتنمية يوافق على منح 500 مليون دولار لمصر تمثل
الشريحة الثانية من قرض
    * تغطية الطرح العام لأسهم عبور لاند في بورصة مصر نحو 1.94
مرة
    * مؤشر البورصة ينزل 0.52% إلى 11385.1 نقطة في الإغلاق السابق

الإمارات
    * دبي تعمل مع اتش.اس.بي.سي لتمويل بقيمة 7 مليارات دولار
لاكسبو 
    * مصادر: ميدان في دبي ستحصل على قرض مجمع 600 مليون درهم
بحلول الأسبوع المقبل2020
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.71% إلى 4549.05 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يصعد 2.77% إلى 3657.11 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * صحيفة: وزير المالية الكويتي يؤكد استمرار خطط الاستدانة رغم
ارتفاع أسعار النفط
    * الكويت تبلغ عملاءها بخفض صادراتها النفطية مع بداية يناير
    * الضمان الصحي الكويتية تعتزم توقيع عقد مع شركة صينية لبناء
مستشفيات
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.61% إلى 5671.6 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +114.78    +0.58%        19911.21 نقطة
ستاندرد آند بورز    +14.76         +0.65%        2271.72
ناسداك            +51.29           +0.95%      5463.83
ستوكس 600        +3.76      +1.06%        357.50
نيكي (الساعة 0430 جمت اليوم الأربعاء)
            -11.80     +0.04%        19258.38
    
النفط (الساعة 0430 جمت اليوم الأربعاء)
الخام الأمريكي       -0.71        -0.15%        52.75
دولار/برميل
برنت            -0.07      -1.34%        52.28

العملات والذهب (الساعة 0430 جمت اليوم الأربعاء)
اليورو/الدولار        1.0635-1.0637   دولار
الدولار/الين        115.19-115.19   ين
الاسترليني/الدولار    1.2654-1.2655   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1160.50-1160.70 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
 