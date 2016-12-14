الأربعاء 14 ديسمبر كانون الأول أهم الأنباء الإقليمية * * * * مسؤول بالمعارضة السورية: فصائل موالية للأسد تعرقل بدء عملية الإجلاء من حلب * المفوض السامي لحقوق الإنسان: "مذبحة" حلب قد تتكرر في أماكن أخرى * قيادي من المعارضة في حلب يستحث أمريكا وتركيا على إنقاذ المدنيين * الأمم المتحدة: تقارير عن قتل الجيش السوري ومقاتلين عراقيين لمدنيين في حلب * إيران تطور سفنا تعمل بالطاقة النووية ردا على "انتهاك" أمريكا لاتفاق * الاتحاد الأوروبي يعزف عن تعليق محادثات انضمام تركياأهم الأنباء العالمية * * * * * قادة غرب أفريقيا يتوجهون إلى جامبيا للضغط على رئيسها للتخلي عن السلطة * ميركل وأولوند يؤيدان تمديد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب أوكرانيا * ترامب يرشح تيلرسون رئيس إكسون موبيل رسميا لمنصب وزير الخارجية * الكرملين: الكثير من المسؤولين الروس تربطهم علاقات جيدة بتيلرسون * آلاف الكوريين الشماليين في خطر بعد شهور من فيضانات مدمرة * شلل في حركة القطارات في بريطانيا بسبب إضراب السائقين السعودية * بنك طوكيو ميتسوبيشي الياباني يفتتح فرعا في السعودية * مؤشر البورصة يتراجع 0.75% إلى 7108.4 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مصر تلغي مناقصة لاستئجار سفينة ثالثة للتغييز * الافريقي للتنمية يوافق على منح 500 مليون دولار لمصر تمثل الشريحة الثانية من قرض * تغطية الطرح العام لأسهم عبور لاند في بورصة مصر نحو 1.94 مرة * مؤشر البورصة ينزل 0.52% إلى 11385.1 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * دبي تعمل مع اتش.اس.بي.سي لتمويل بقيمة 7 مليارات دولار لاكسبو * مصادر: ميدان في دبي ستحصل على قرض مجمع 600 مليون درهم بحلول الأسبوع المقبل2020 * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.71% إلى 4549.05 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يصعد 2.77% إلى 3657.11 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * صحيفة: وزير المالية الكويتي يؤكد استمرار خطط الاستدانة رغم ارتفاع أسعار النفط * الكويت تبلغ عملاءها بخفض صادراتها النفطية مع بداية يناير * الضمان الصحي الكويتية تعتزم توقيع عقد مع شركة صينية لبناء مستشفيات * مؤشر البورصة يرتفع 0.61% إلى 5671.6 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +114.78 +0.58% 19911.21 نقطة ستاندرد آند بورز +14.76 +0.65% 2271.72 ناسداك +51.29 +0.95% 5463.83 ستوكس 600 +3.76 +1.06% 357.50 نيكي (الساعة 0430 جمت اليوم الأربعاء) -11.80 +0.04% 19258.38 النفط (الساعة 0430 جمت اليوم الأربعاء) الخام الأمريكي -0.71 -0.15% 52.75 دولار/برميل برنت -0.07 -1.34% 52.28 العملات والذهب (الساعة 0430 جمت اليوم الأربعاء) اليورو/الدولار 1.0635-1.0637 دولار الدولار/الين 115.19-115.19 ين الاسترليني/الدولار 1.2654-1.2655 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1160.50-1160.70 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)