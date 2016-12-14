مسؤول بالمركزي المصري: شهادات الادخار الجديدة جذبت 64 مليار جنيه من خارج القطاع المصرفي

القاهرة 14 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء في بيان صحفي إن شهادات الادخار الجديدة ذات العائد المرتفع جذبت 64 مليار جنيه (3.4 مليار دولار) من خارج الجهاز المصرفي.

وطرح بنكا مصر والبنك الأهلي بالتزامن مع تعويم العملة المحلية في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني شهادات إيداع جديدة بفائدة 16 و20 بالمئة لآجال ثلاث سنوات و18 شهرا على الترتيب وحذت بنوك أخرى حذوهما لاحقا.

وأضاف نجم في البيان أن الودائع الجديدة دعمت الشمول المالي "من خلال زيادة حسابات العملاء بالبنوك ودخول فئات مختلفة من المجتمع."

ولم يخض بيان المركزي في أي تفاصيل عن إجمالي قيمة الشهادات الجديدة.ولم يتسن على الفور لرويترز الاتصال بالمركزي للتعقيب.

ونقل البيان الصحفي عن لبنى هلال نائب محافظ المركزي المصري للاستقرار النقدي إن القطاع المصرفي قام بزيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمنشآت الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة بنسبة 24 بالمئة في أول تسعة أشهر من هذا العام لتبلغ 17 مليار جنيه.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أطلق في يناير كانون الثاني الماضي برنامجا للقطاع المصرفي لضخ 200 مليار جنيه مصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الأربع القادمة.