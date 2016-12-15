الخميس 15 ديسمبر كانون الأول أهم الأنباء الإقليمية * وحدة الإعلام العسكري التابعة لحزب الله اللبناني تقول الأنباء التي تتحدث عن تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في حلب وإخراج المسلحين من المدينة ليست صحيحة. * مسؤول فلسطيني: تأجيل مؤتمر فرنسا للسلام في الشرق الأوسط. * مبدعون من لبنان ومصر الأردن والعراق يحصدون جوائز الإبداع العربي. * تركيا: قوات الحكومة السورية وجماعات أخرى تحاول عرقلة اتفاق حلب. * وكالة: الكرملين يقول إن بوتين وإردوغان سيناقشان حلب اليوم. * وكالة: احتجاز نحو 1000 عند نقطة تفتيش تابعة لمقاتلين إيرانيين خارج حلب. * لافروف :مقاومة مقاتلي المعارضة في حلب ستنتهي في يومين أو ثلاثة. * اندلاع اشتباكات مع تأجيل عملية الإجلاء من مدينة حلب السورية. * إردوغان: تركيا تتعرض لهجوم من جماعات إرهابية ويتعين الرد عليه. * مسؤولون بالمعارضة: شروط إيرانية جديدة لوقف إطلاق النار في حلب. * الأمم المتحدة تسعى لمنع الأعمال الوحشية في جنوب السودان من إشعال حرب أوسع. أهم الأنباء العالمية * فنلندا تريد من الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاقات لكبح الهجرة مع العراق وغيره. * تحليل-تزايد القلق الأوروبي من رئاسة ترامب "المخلة بالنظام". * سكان لندن يواجهون يوما ثانيا من إضراب القطارات. * مجلس النواب الفرنسي يوافق على تمديد حالة الطوارئ. * الصين: الإضرار بمبدأ "صين واحدة" سيؤثر على السلام والاستقرار. * رئيس وزراء إيطاليا الجديد يفوز بالثقة في التصويت الأول بالبرلمان. السعودية * حصري-أمريكا ستعلق مبيعات أسلحة للسعودية بسبب مقتل مدنيين في اليمن. * مؤشر البورصة يتراجع 0.6% إلى 7066.04 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * مسؤول بالمركزي المصري: شهادات الادخار الجديدة جذبت 64 مليار جنيه من خارج القطاع المصرفي. * مؤشر البورصة ينزل 0.6% إلى 11317.17 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * إن.إم.سي للرعاية تشتري مستشفى في الشارقة مقابل 560 مليون دولار. * مؤشر أبوظبي يتراجع 0.94% إلى 4497.39 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يهبط 1.15% إلى 3583.62 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * رئيس هيئة أسواق المال الكويتية: نسعى لتنظيم سوق ثانوي لتداول السندات والصكوك. * مؤشر البورصة يرتفع 0.01% إلى 5671.98 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -118.68 -0.60% 19792.53 نقطة ستاندرد آند بورز -18.44 -0.81% 2253.28 ناسداك -27.16 -0.50% 5436.67 ستوكس 600 -1.78 -0.50% 355.72 نيكي (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس) -20.29 -0.11% 19233.32 النفط (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس) الخام الأمريكي -0.08 -0.16% 50.96 دولار/برميل برنت +0.07 +0.13% 53.97 العملات والذهب (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس) اليورو/الدولار 1.0511-1.0512 دولار الدولار/الين 117.33-117.36 ين الاسترليني/الدولار 1.2542-1.2548 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1142.76-1143.53 دولار (إعداد حسن عمار للنشرة العربية)