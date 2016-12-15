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صباح الخير من رويترز

Thu Dec 15, 2016 4:22am GMT
 
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الخميس 15 ديسمبر كانون الأول 

    أهم الأنباء الإقليمية

    * وحدة الإعلام العسكري التابعة لحزب الله اللبناني تقول
الأنباء التي تتحدث عن تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في حلب وإخراج
المسلحين من المدينة ليست صحيحة.
    * مسؤول فلسطيني: تأجيل مؤتمر فرنسا للسلام في الشرق الأوسط.
    * مبدعون من لبنان ومصر الأردن والعراق يحصدون جوائز الإبداع
العربي.
    * تركيا: قوات الحكومة السورية وجماعات أخرى تحاول عرقلة اتفاق
حلب.
    * وكالة: الكرملين يقول إن بوتين وإردوغان سيناقشان حلب اليوم.
    * وكالة: احتجاز نحو 1000 عند نقطة تفتيش تابعة لمقاتلين
إيرانيين خارج حلب.
    * لافروف :مقاومة مقاتلي المعارضة في حلب ستنتهي في يومين أو
ثلاثة.
    * اندلاع اشتباكات مع تأجيل عملية الإجلاء من مدينة حلب
السورية.
    * إردوغان: تركيا تتعرض لهجوم من جماعات إرهابية ويتعين الرد
عليه.
    * مسؤولون بالمعارضة: شروط إيرانية جديدة لوقف إطلاق النار في
حلب.
    * الأمم المتحدة تسعى لمنع الأعمال الوحشية في جنوب السودان من
إشعال حرب أوسع.

     أهم الأنباء العالمية

    *  فنلندا تريد من الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاقات لكبح الهجرة
مع العراق وغيره.
    * تحليل-تزايد القلق الأوروبي من رئاسة ترامب "المخلة
بالنظام".
    * سكان لندن يواجهون يوما ثانيا من إضراب القطارات.
    * مجلس النواب الفرنسي يوافق على تمديد حالة الطوارئ.
    * الصين: الإضرار بمبدأ "صين واحدة" سيؤثر على السلام
والاستقرار.
    * رئيس وزراء إيطاليا الجديد يفوز بالثقة في التصويت الأول
بالبرلمان.


    السعودية 
    *  حصري-أمريكا ستعلق مبيعات أسلحة للسعودية بسبب مقتل مدنيين
في اليمن.
    * مؤشر البورصة يتراجع 0.6% إلى 7066.04 نقطة في الإغلاق
السابق.

     مصر
    * مسؤول بالمركزي المصري: شهادات الادخار الجديدة جذبت 64
مليار جنيه من خارج القطاع المصرفي.
    * مؤشر البورصة ينزل 0.6% إلى 11317.17 نقطة في الإغلاق
السابق.

   الإمارات
    * إن.إم.سي للرعاية تشتري مستشفى في الشارقة مقابل 560 مليون
دولار.
    * مؤشر أبوظبي يتراجع 0.94% إلى 4497.39 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي يهبط 1.15% إلى 3583.62 نقطة في الإغلاق السابق.

     الكويت
    * رئيس هيئة أسواق المال الكويتية: نسعى لتنظيم سوق ثانوي
لتداول السندات والصكوك.
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.01% إلى 5671.98 نقطة في الإغلاق
السابق.

    الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -118.68    -0.60%        19792.53 نقطة
ستاندرد آند بورز    -18.44         -0.81%        2253.28
ناسداك            -27.16           -0.50%      5436.67
ستوكس 600        -1.78      -0.50%           355.72
                                                          
نيكي (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس)
            -20.29     -0.11%        19233.32
    
النفط (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس)
الخام الأمريكي       -0.08        -0.16%        50.96
دولار/برميل
برنت            +0.07      +0.13%        53.97

العملات والذهب (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس)
اليورو/الدولار        1.0511-1.0512   دولار
الدولار/الين        117.33-117.36   ين
الاسترليني/الدولار    1.2542-1.2548   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1142.76-1143.53 دولار

 (إعداد حسن عمار للنشرة العربية)
 