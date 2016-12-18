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صباح الخير من رويترز

Sun Dec 18, 2016 6:29am GMT
 
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الأحد 18 ديسمبر كانون الأول

أهم الأنباء الإقليمية    
    * مسؤولون بمدينة عدن الساحلية اليمنية يقولون إن انتحاريا قتل
عشرة جنود على الأقل بالمدينة اليوم الأحد.
    * مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على مشروع قرار لمراقبة
الإجلاء في حلب.
    * الحكومة السورية والمعارضة تحاولان استئناف عمليات الإجلاء
من حلب
    * وزارة الصحة الفلسطينية تقول إن فلسطينيا قتل برصاص الجيش
الإسرائيلي في الضفة الغربية.

أهم الأنباء العالمية
    * مجلس الأمن الدولي يرفع عقوبات كوريا الشمالية عن خمس سفن.
    * مسؤول: مقتل 13 في تحطم طائرة لسلاح الجو الإندونيسي في
بابوا.
    * ترامب على تويتر: علينا أن نقول للصين إننا لا نريد الغواصة
التي سرقوها. والصين تقول إنها ستعيد الغواصة وتنتقد تضخيم واشنطن
للواقعة.
    * رئيس فنزويلا يؤجل إلغاء أكبر عملة نقدية ورقية بعد
اضطرابات.
    * 

السعودية
    * مجلس إدارة الاتصالات السعودية يقر شراء حصة 10% في كريم
    * البحري السعودية توصي بتوزيع 2.5 ريال للسهم أرباحا نقدية عن
2016
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.35% إلى 7090.91 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر
    * وكالة: مقتل مجند ومتشدد في مداهمة قرب القاهرة
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.08% إلى 11326.03 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يهبط 0.76% إلى 4462.99 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 0.81% إلى 3554.46 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * هيئة أسواق المال الكويتية تمنح بنك الخليج ترخيصا لمزاولة
أنشطة الأوراق المالية
    * مؤشر البورصة يهبط 0.06% إلى 5668.49 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -8.83      -0.04%        19843.41 نقطة
ستاندرد آند بورز    -3.96         -0.18%        2258.07
ناسداك            -19.69           -0.36%      5437.16
ستوكس 600        +1.23      +0.34%           360.02
نيكي             +127.36    +0.66%        19401.15

النفط
الخام الأمريكي       +1.09        +2.2 %        52.04
دولار/برميل
برنت            +1.28      +2.37%        55.30

العملات والذهب
اليورو/الدولار        1.0444-1.0450   دولار
الدولار/الين        117.98-118.00   ين
الاسترليني/الدولار    1.2477-1.2482   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1133.50-1133.68 دولار

 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية)
 