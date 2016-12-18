الأحد 18 ديسمبر كانون الأول أهم الأنباء الإقليمية * مسؤولون بمدينة عدن الساحلية اليمنية يقولون إن انتحاريا قتل عشرة جنود على الأقل بالمدينة اليوم الأحد. * مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على مشروع قرار لمراقبة الإجلاء في حلب. * الحكومة السورية والمعارضة تحاولان استئناف عمليات الإجلاء من حلب * وزارة الصحة الفلسطينية تقول إن فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. أهم الأنباء العالمية * مجلس الأمن الدولي يرفع عقوبات كوريا الشمالية عن خمس سفن. * مسؤول: مقتل 13 في تحطم طائرة لسلاح الجو الإندونيسي في بابوا. * ترامب على تويتر: علينا أن نقول للصين إننا لا نريد الغواصة التي سرقوها. والصين تقول إنها ستعيد الغواصة وتنتقد تضخيم واشنطن للواقعة. * رئيس فنزويلا يؤجل إلغاء أكبر عملة نقدية ورقية بعد اضطرابات. * السعودية * مجلس إدارة الاتصالات السعودية يقر شراء حصة 10% في كريم * البحري السعودية توصي بتوزيع 2.5 ريال للسهم أرباحا نقدية عن 2016 * مؤشر البورصة يرتفع 0.35% إلى 7090.91 نقطة في الإغلاق السابق مصر * وكالة: مقتل مجند ومتشدد في مداهمة قرب القاهرة * مؤشر البورصة يرتفع 0.08% إلى 11326.03 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يهبط 0.76% إلى 4462.99 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 0.81% إلى 3554.46 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * هيئة أسواق المال الكويتية تمنح بنك الخليج ترخيصا لمزاولة أنشطة الأوراق المالية * مؤشر البورصة يهبط 0.06% إلى 5668.49 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -8.83 -0.04% 19843.41 نقطة ستاندرد آند بورز -3.96 -0.18% 2258.07 ناسداك -19.69 -0.36% 5437.16 ستوكس 600 +1.23 +0.34% 360.02 نيكي +127.36 +0.66% 19401.15 النفط الخام الأمريكي +1.09 +2.2 % 52.04 دولار/برميل برنت +1.28 +2.37% 55.30 العملات والذهب اليورو/الدولار 1.0444-1.0450 دولار الدولار/الين 117.98-118.00 ين الاسترليني/الدولار 1.2477-1.2482 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1133.50-1133.68 دولار (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية)