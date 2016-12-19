الاثنين 19 ديسمبر كانون الأول أهم الأنباء الإقليمية * مسلحون يحرقون حافلات وقافلة تغادر حلب * مجلس الأمن يصوت الاثنين على مشروع قرار لمراقبة الإجلاء من حلب * الأردن يعلن نهاية عملية قلعة الكرك ومقتل 4 "إرهابيين" * الدولة الإسلامية تعلن مسؤوليتها عن هجوم راح ضحيته 49 جنديا في عدن * مسؤولون: مفجر انتحاري يقتل سبعة في بنغازي * لبنان يشكل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري * السعودية وأمريكا تهونان من تقارير عن تقليص الدعم العسكري للرياض * أمانو: إيران تظهر التزاما بالاتفاق النووي * مصر تحبس 4 رجال شرطة بتهمة تعذيب مواطن حتى الموت * محكمة مصرية توقف تنفيذ حبس روائي أدين بنشر محتوى يخدش الحياء العامأهم الأنباء العالمية * المعارضة في ساحل العاج تخوض الانتخابات سعيا للعودة للساحة السياسية * وزير: القضاء الألماني يجب أن يلاحق الأخبار الكاذبة على فيسبوك فورا * نقل مهاجرين إلى المستشفى في كرواتيا وضبط اثنين بتهمة الاتجار في البشر * مساعد لترامب يستبعد تغيير سياسة "صين واحدة" * الشرطة الروسية تقتل أربعة متشددين في الشيشان * ماليزيا تؤكد ثامن حالة إصابة بفيروس زيكا * صحيفة :تعاون بين نيسان ورينو وميتسوبيشي لخفض تكلفة السيارة الكهربائيةالسعودية * سابك السعودية توصي بتوزيع ريالين للسهم عن النصف/2 * الاتصالات السعودية تستحوذ على حصة 10% في "كريم" مقابل 100 مليون دولار * مؤشر البورصة يرتفع 0.7% إلى 7137.6 نقطة في الإغلاق السابق مصر * ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر في المزاد الأسبوعي * مؤشر البورصة يرتفع 0.64% إلى 11398 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * اتفاق شراكة نفطية بين بي.بي وأدنوك في أبوظبي بقيمة 2.22 مليار دولار * مؤشر أبوظبي يصعد 0.75% إلى 4496.53 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 0.01% إلى 3554.69 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * نابيسكو الكويتية تفوز بعقد قيمته 6.3 مليون دينار لتقديم خدمات إدارة النفايات * المركز المالي الكويتي تسدد سندات قيمتها 22 مليون دينار مستحقة في 19 ديسمبر * مجموعة الصناعات الوطنية الكويتية تنجح في إصدار سندات بمبلغ 25 مليون دينار * مؤشر البورصة يهبط 0.3% إلى 5651 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -8.83 -0.04% 19843.41 نقطة ستاندرد آند بورز -3.96 -0.18% 2258.07 ناسداك -19.69 -0.36% 5437.16 ستوكس 600 +1.23 +0.34% 360.02 نيكي (الساعة 0400 بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين) -38.60 -0.20% 19362.55 النفط (الساعة 0400 بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين) الخام الأمريكي +0.44 +0.85 % 52.34 دولار/برميل برنت +0.36 +0.65% 55.57 العملات والذهب (الساعة 0400 بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين) اليورو/الدولار 1.0457-1.0460 دولار الدولار/الين 117.55-117.57 ين الاسترليني/الدولار 1.2478-1.2484 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1138.22-1138.43 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)