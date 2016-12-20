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صباح الخير من رويترز

Tue Dec 20, 2016 4:09am GMT
 
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الثلاثاء 20 ديسمبر كانون الأول 

    أهم الأنباء الإقليمية    
    * مقتل السفير الروسي بالرصاص في أنقرة
    * وزير خارجية تركيا: إجلاء نحو 20 ألفا من شرق حلب حتى الآن.
    * روسيا وإيران وتركيا تجري محادثات بشأن سوريا.
    * استئناف عمليات الإجلاء من حلب بعد مواجهات.
    * الأردن يعلن نهاية عملية قلعة الكرك ومقتل 4 "إرهابيين".
    * قوات يقودها أكراد تضيق الخناق على الدولة الإسلامية قرب
الرقة في سوريا.
    * الشرطة الإسرائيلية تعتقل رجل أعمال بارزا بتهمة رشوة
مسؤولين في غينيا.

    أهم الأنباء العالمية
    * شاحنة تدهس حشدا في سوق في برلين ومقتل 12 شخصا
    * الصين: نتناقش مع الجيش الأمريكي لإعادة الغواصة.
    * النرويج والصين تعيدان العلاقات الدبلوماسية بعد خلاف بشأن
جائزة نوبل.
    * كوريا الجنوبية واليابان تسرعان من وتيرة إعدام الدواجن
لاحتواء انفلونزا الطيور.
    * وكالات عن الكرملين: لسنا على اتصال بفريق ترامب.
    * الهند تتهم جماعة متشددة مقرها باكستان بارتكاب هجوم على
قاعدة جوية.
    * ماليزيا تدعو آسيان للتدخل لإنهاء محنة مسلمي الروهينجا في
ميانمار.السعودية

    * مسؤولون سعوديون يقولون يجب إتاحة المزيد من المهن أمام
النساء.
    * بيانات: صادرات النفط السعودي تهبط إلى 7.636 مليون ب/ي في
أكتوبر.
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.85% إلى 7076.88 نقطة في الإغلاق
السابق.

     مصر
    
    * ارتفاع العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل 5 و10 أعوام.

    * مؤشر البورصة يرتفع 3.11% إلى 11752.46 نقطة في الإغلاق
السابق.

     الإمارات
   
    * مصدران: سي.إي.إف.سي الصينية تخوض محادثات لشراء حصة في
امتياز نفطي بأبوظبي.

    * مؤشر أبوظبي يتراجع 0.38% إلى 4479.27 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي يهبط 0.64% إلى 3531.79 نقطة في الإغلاق السابق.

     الكويت
    
    * بورصة الكويت تعقد مزادا في يناير لبيع 12% من أسهم نابيسكو
بسعر ابتدائي 5.5 مليون دينار.

    * مؤشر البورصة يرتفع 0.11% إلى 5657.13 نقطة في الإغلاق
السابق.

    الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +39.65     +0.20%        19883.06 نقطة
ستاندرد آند بورز    +4.46         +0.20%        2262.53
ناسداك            +20.28           +0.37%      5457.44
ستوكس 600        -0.43           -0.12%           359.59
نيكي          (الساعة 0605 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء)        
         +2.55          +0.01%        19394.15

النفط         (الساعة 0601 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء)
الخام الأمريكي       -0.17        -0.33 %        51.95
دولار/برميل
برنت            -0.07      -0.13%        54.85

العملات والذهب   (الساعة 0603 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء)
اليورو/الدولار        1.0411-1.0416   دولار
الدولار/الين        117.27-117.30   ين
الاسترليني/الدولار    1.2405-1.2406   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1138.31-1139.08 دولار

 (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية- تحرير مصطفى صالح)
 