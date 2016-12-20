الثلاثاء 20 ديسمبر كانون الأول أهم الأنباء الإقليمية * مقتل السفير الروسي بالرصاص في أنقرة * وزير خارجية تركيا: إجلاء نحو 20 ألفا من شرق حلب حتى الآن. * روسيا وإيران وتركيا تجري محادثات بشأن سوريا. * استئناف عمليات الإجلاء من حلب بعد مواجهات. * الأردن يعلن نهاية عملية قلعة الكرك ومقتل 4 "إرهابيين". * قوات يقودها أكراد تضيق الخناق على الدولة الإسلامية قرب الرقة في سوريا. * الشرطة الإسرائيلية تعتقل رجل أعمال بارزا بتهمة رشوة مسؤولين في غينيا. أهم الأنباء العالمية * شاحنة تدهس حشدا في سوق في برلين ومقتل 12 شخصا * الصين: نتناقش مع الجيش الأمريكي لإعادة الغواصة. * النرويج والصين تعيدان العلاقات الدبلوماسية بعد خلاف بشأن جائزة نوبل. * كوريا الجنوبية واليابان تسرعان من وتيرة إعدام الدواجن لاحتواء انفلونزا الطيور. * وكالات عن الكرملين: لسنا على اتصال بفريق ترامب. * الهند تتهم جماعة متشددة مقرها باكستان بارتكاب هجوم على قاعدة جوية. * ماليزيا تدعو آسيان للتدخل لإنهاء محنة مسلمي الروهينجا في ميانمار.السعودية * مسؤولون سعوديون يقولون يجب إتاحة المزيد من المهن أمام النساء. * بيانات: صادرات النفط السعودي تهبط إلى 7.636 مليون ب/ي في أكتوبر. * مؤشر البورصة يرتفع 0.85% إلى 7076.88 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * ارتفاع العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل 5 و10 أعوام. * مؤشر البورصة يرتفع 3.11% إلى 11752.46 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * مصدران: سي.إي.إف.سي الصينية تخوض محادثات لشراء حصة في امتياز نفطي بأبوظبي. * مؤشر أبوظبي يتراجع 0.38% إلى 4479.27 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يهبط 0.64% إلى 3531.79 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * بورصة الكويت تعقد مزادا في يناير لبيع 12% من أسهم نابيسكو بسعر ابتدائي 5.5 مليون دينار. * مؤشر البورصة يرتفع 0.11% إلى 5657.13 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +39.65 +0.20% 19883.06 نقطة ستاندرد آند بورز +4.46 +0.20% 2262.53 ناسداك +20.28 +0.37% 5457.44 ستوكس 600 -0.43 -0.12% 359.59 نيكي (الساعة 0605 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء) +2.55 +0.01% 19394.15 النفط (الساعة 0601 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء) الخام الأمريكي -0.17 -0.33 % 51.95 دولار/برميل برنت -0.07 -0.13% 54.85 العملات والذهب (الساعة 0603 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء) اليورو/الدولار 1.0411-1.0416 دولار الدولار/الين 117.27-117.30 ين الاسترليني/الدولار 1.2405-1.2406 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1138.31-1139.08 دولار (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية- تحرير مصطفى صالح)