الخميس 22 ديسمبر كانون الأول أهم الأنباء الإقليمية * مقتل 6 في انفجار يستهدف مكاتب للمعارضة الكردية الإيرانية بشمال العراق. * جماعة إيرانية كردية تتهم طهران بالمسؤولية عن هجوم بشمال العراق. * مسؤول عسكري إسرائيلي كبير: حزب الله يستخدم أسلحة أمريكية في سوريا. * الجيش التركي يعلن مقتل أربعة من جنوده قرب بلدة الباب السورية. * الكرملين: قتل السفير الروسي ضربة لهيبة تركيا. * الخارجية الأمريكية: افتراض تورط أمريكا في قتل سفير روسيا "سخيف". * محكمة أوروبية تقضي بسريان اتفاقيتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. * شاهد عيان يصف اشتباكا بالأسلحة النارية في الكرك الأردنية. * تونس تحبس ثلاثة أشخاص على ذمة التحقيق في قضية اغتيال مهندس الطيران. أهم الأنباء العالمية * الشرطة الألمانية تبحث عن تونسي فيما يتصل بهجوم برلين. * الاتحاد الأوروبي يشدد الرقابة على دخول النقود والذهب لمكافحة "تمويل الإرهاب". * ألمانيا تعلق محادثات تقديم مساعدات للكونجو. * الأمم المتحدة: 19 قتيلا على الأقل في احتجاجات ضد رئيس الكونجو الديمقراطية. * دبلوماسيون: مدير وكالة الطاقة الذرية يستعد لولاية جديدة بعد انسحاب منافسه. * ضحايا ملهى أورلاندو يقاضون تويتر وجوجل وفيسبوك. * الشرطة البريطانية ستغلق طرقا تؤدي لقصر بكنجهام بعد هجوم ألمانيا. * قازاخستان: اعتقال 16 في مداهمة لشبكة إسلاميين متشددين. * الكرملين ينتقد عقوبات أمريكية جديدة على روسيا ويلوح بالرد.السعودية * حصري-مصادر: السعودية تخطط لزيادة الإنفاق في موازنة 2017 ورفع أسعار الطاقة تدريجيا. * مؤشر البورصة يرتفع 0.36% إلى 7056.71 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * حكم نهائي بحبس وزير من عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك. * بنوك مصر توفر 7.9 مليار دولار لعمليات الاستيراد منذ التعويم وحتى 14 ديسمبر. * مؤشر البورصة يرتفع 1.8% إلى 12366.96 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * دبي تخطط لتسجيل عجز صغير في موازنة 2017 مع زيادة الإنفاق على البنية التحتية. * مؤشر أبوظبي يتراجع 0.26% إلى 4467.19 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يصعد 0.43% إلى 3520.15 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * ألافكو الكويتية تحصل على تمويل بمبلغ 50 مليون دولار من بنك محلي. * مؤشر البورصة يرتفع 0.08% إلى 5672.49 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -32.66 -0.16% 19941.96 نقطة ستاندرد آند بورز -5.58 -0.25% 2265.18 ناسداك -12.51 -0.23% 5471.43 ستوكس 600 -0.76 -0.21% 360.56 نيكي (الساعة 0612 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس) -92.60 -0.48% 19351.89 النفط (الساعة 0612 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس) الخام الأمريكي +0.15 +0.29 % 52.64 دولار/برميل برنت +0.19 +0.35% 54.65 العملات والذهب (الساعة 0612 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس) اليورو/الدولار 1.0438-1.0439 دولار الدولار/الين 117.53-117.61 ين الاسترليني/الدولار 1.2364-1.2365 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1130.94-1131.11 دولار (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)