تراجع إيرادات قناة السويس المصرية إلى 389.2 مليون دولار في نوفمبر
القاهرة 22 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات إيرادات قناة السويس المصرية اليوم الخميس تراجعها لأدنى مستوى منذ فبراير شباط 2015 لتسجل 389.2 مليون دولار في نوفمبر تشرين الأول بانخفاض 4.7 بالمئة على أساس سنوي.
وبلغت إيرادات القناة 418.1 مليون دولار في أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وتوقع تامر حماد رئيس وحدة الدعم الفني بإدارة رئاسة هيئة قناة السويس المصرية في نوفمبر تشرين الثاني ارتفاع إيرادات الهيئة إلى 5.7 مليار دولار في 2016 بعد توسعة المجرى المائي.
وسيكون هذا الرقم أفضل من إيرادات 2015 البالغة 5.175 مليار دولار في حالة تحقيقه. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى - هاتف 0020223948031)
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