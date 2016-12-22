تراجع إيرادات قناة السويس المصرية إلى 389.2 مليون دولار في نوفمبر

القاهرة 22 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات إيرادات قناة السويس المصرية اليوم الخميس تراجعها لأدنى مستوى منذ فبراير شباط 2015 لتسجل 389.2 مليون دولار في نوفمبر تشرين الأول بانخفاض 4.7 بالمئة على أساس سنوي.