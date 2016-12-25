الأحد 25 ديسمبر كانون الأول أهم الأنباء الإقليمية * طائرات روسية تكثف غاراتها على إدلب وريف حلب * نتنياهو: إسرائيل ستعيد تقييم علاقاتها مع الأمم المتحدة بعد قرار الاستيطان * آلاف المحتجين في تونس ينددون باغتيال الزواري ويطالبون بالكشف عن قاتله * السلطات التركية تحقق مع عشرة آلاف مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي * العراقيون يحتفلون بأول عيد ميلاد قرب الموصل بعد دحر الدولة الإسلامية * تونس تقول إنها فككت خلية مرتبطة بالمشتبه بتنفيذه هجوم برلين * محكمة مصرية تعاقب 19 شرطيا بالحبس لإدانتهم في قضية هروب مساجين * بيان: إطلاق سراح 49 صيادا مصريا في اليمن أهم الأنباء العالمية * خطف عاملة إغاثة فرنسية سويسرية في مالي * تعزيز الأمن بأنحاء أوروبا في احتفالات عيد الميلاد بعد هجوم برلين * ترامب يقول إنه يعتزم حل مؤسسته الخيرية * رئيس نيجيريا: الجيش سيطر على معسكر كبير لبوكو حرام * بوروندي تلغي حظرا على عمل منظمات غير حكومية متهمة بأنشطة ضد الحكومة * إصابة 16 في انفجار أمام كنيسة كاثوليكية بالفلبين * تقطع السبل بركاب تلفريك تعطل في إيطاليا * الآلاف يفرون من قرى ساحلية مع اقتراب إعصار من الفلبين * شرطة استراليا توجه اتهامات لسفاح ارتكب جرائمه منذ أكثر من 20 عاما السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.44% إلى 7087.76 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مؤشر البورصة يرتفع 0.43% إلى 12420.30 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يهبط 0.68% إلى 4436.82 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 0.08% إلى 3517.33 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.07% إلى 5676.22 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +14.93 +0.07% 19933.81 نقطة ستاندرد آند بورز +2.83 +0.12% 2263.79 ناسداك +15.267 +0.28% 5462.689 ستوكس 600 +0.16 +0.04% 359.98 نيكي -16.82 -0.09% 19427.67 النفط الخام الأمريكي +0.7 +0.1% 53.02 دولار/برميل برنت +0.11 +0.2% 55.16 العملات والذهب اليورو/الدولار 1.0462-1.0467 دولار الدولار/الين 117.31-117.39 ين الاسترليني/الدولار 1.2290-1.2295 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1133.11-1133.88 دولار (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)