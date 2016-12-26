الاثنين 26 ديسمبر كانون الأول أهم الأنباء الإقليمية * تحطم طائرة عسكرية روسية في طريقها لسوريا وعلى متنها 92 شخصا * الأسد يبلغ بوتين حزنه البالغ لسقوط الطائرة الروسية * مصر تحبس منتج أخبار بقناة الجزيرة 15 يوما على ذمة التحقيق * محكمة مصرية تعاقب 16 من مؤيدي الإخوان بالحبس ثلاث سنوات في قضية عنف * الكرملين: بوتين وإردوغان ناقشا هاتفيا الأزمة السورية * الرئيس اليمني يصل إلى محافظة حضرموت لأول مرة منذ سنوات * إسرائيل تستدعي سفراء 10 دول للاحتجاج على تصويتها لقرار وقف بناء المستوطنات * إيران تبرم صفقة لشراء طائرات من بوينج بنصف السعر المعلن أهم الأنباء العالمية * البابا يدعو في رسالة عيد الميلاد إلى السلام في عالم يسوده الإرهاب والحروب * لجنة تحقيق تقول إنها قد تفتش مكتب رئيسة كوريا الجنوبية * الشرطة الإندونيسية تقتل متشددين بعد مداهمة منزل في جاوة * حاملة طائرات صينية تقوم بتدريبات في غرب المحيط الهادي * متحدث: اليابان تراقب عن كثب حاملة طائرات صينية * مقتل 13 مدنيا في هجوم انتقامي شرق الكونجو الديمقراطية * ميليشيا تقتل 34 شخصا في الكونجو ومخاوف من اتساع نطاق العنف * الملكة إليزابيث تتخلف عن قداس عيد الميلاد لإصابتها بنزلة برد شديدة * الصين تقدم احتجاجا لأمريكا بشأن تايوان * مقتل 13 في أعمال عنف مرتبطة بالمخدرات في المكسيك * زلزال قوي يهز جنوب تشيلي وانقطاع الكهرباء عن 21 ألف منزل * الصين تفرض ضرائب جديدة في مسعى لمكافحة التلوث السعودية * صحيفة الاقتصادية السعودية تقول التقرير بشأن طرح حصة هائلة من أرامكو خاطئ * مؤشر البورصة يرتفع 1.5% إلى 7191 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مجلس إدارة العربية لحليج الأقطان يوافق على تقسيمها إلى شركتين * نمو طفيف في صافي أرباح جنوب الوادي للأسمنت المصرية في الربع/3 * مؤشر البورصة ينخفض 1.4% إلى 12251.06 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * اتصالات الإماراتية وموبايلي السعودية تناقشان تحالفا جديدا * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.05% إلى 4439.17 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يزيد 0.23% إلى 3525.35 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * بورصة الكويت تطلق نموذج الصفقات "ذات الطبيعة الخاصة" * مسؤول كويتي: إنجاز 75% من مشروع الوقود البيئي بنهاية نوفمبر * الاستثمارات الوطنية: أي حديث عن انسحاب أمريكانا من بورصة الكويت سابق لأوانه حاليا * مؤشر البورصة يرتفع 0.42% إلى 5700.16 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +14.93 +0.07% 19933.81 نقطة ستاندرد آند بورز +2.83 +0.12% 2263.79 ناسداك +15.267 +0.28% 5462.689 ستوكس 600 +0.16 +0.04% 359.98 نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الاثنين) -6.67 -0.03% 19421.00 النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الاثنين) الخام الأمريكي +0.7 +0.13% 53.02 دولار/برميل برنت +0.03 +0.05% 55.08 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الاثنين) اليورو/الدولار 1.0461-1.0462 دولار الدولار/الين 117.07-117.10 ين الاسترليني/الدولار 1.2286-1.2291 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1133.11-1133.88 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)