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صباح الخير من رويترز

Mon Dec 26, 2016 4:22am GMT
 
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الاثنين 26 ديسمبر كانون الأول

أهم الأنباء الإقليمية    
    * تحطم طائرة عسكرية روسية في طريقها لسوريا وعلى متنها 92
شخصا
    * الأسد يبلغ بوتين حزنه البالغ لسقوط الطائرة الروسية
    * مصر تحبس منتج أخبار بقناة الجزيرة 15 يوما على ذمة التحقيق
    * محكمة مصرية تعاقب 16 من مؤيدي الإخوان بالحبس ثلاث سنوات في
قضية عنف
    * الكرملين: بوتين وإردوغان ناقشا هاتفيا الأزمة السورية
    * الرئيس اليمني يصل إلى محافظة حضرموت لأول مرة منذ سنوات
    * إسرائيل تستدعي سفراء 10 دول للاحتجاج على تصويتها لقرار وقف
بناء المستوطنات
    * إيران تبرم صفقة لشراء طائرات من بوينج بنصف السعر المعلن

    
أهم الأنباء العالمية
    * البابا يدعو في رسالة عيد الميلاد إلى السلام في عالم يسوده
الإرهاب والحروب
    * لجنة تحقيق تقول إنها قد تفتش مكتب رئيسة كوريا الجنوبية
    * الشرطة الإندونيسية تقتل متشددين بعد مداهمة منزل في جاوة
    * حاملة طائرات صينية تقوم بتدريبات في غرب المحيط الهادي
    * متحدث: اليابان تراقب عن كثب حاملة طائرات صينية
    * مقتل 13 مدنيا في هجوم انتقامي شرق الكونجو الديمقراطية
    * ميليشيا تقتل 34 شخصا في الكونجو ومخاوف من اتساع نطاق العنف
    * الملكة إليزابيث تتخلف عن قداس عيد الميلاد لإصابتها بنزلة
برد شديدة
    * الصين تقدم احتجاجا لأمريكا بشأن تايوان
    * مقتل 13 في أعمال عنف مرتبطة بالمخدرات في المكسيك
    * زلزال قوي يهز جنوب تشيلي وانقطاع الكهرباء عن 21 ألف منزل
    * الصين تفرض ضرائب جديدة في مسعى لمكافحة التلوث


السعودية

    * صحيفة الاقتصادية السعودية تقول التقرير بشأن طرح حصة هائلة
من أرامكو خاطئ
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.5% إلى 7191 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * مجلس إدارة العربية لحليج الأقطان يوافق على تقسيمها إلى
شركتين

    * نمو طفيف في صافي أرباح جنوب الوادي للأسمنت المصرية في
الربع/3
    * مؤشر البورصة ينخفض 1.4% إلى 12251.06 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * اتصالات الإماراتية وموبايلي السعودية تناقشان تحالفا جديدا
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.05% إلى 4439.17 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يزيد 0.23% إلى 3525.35 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * بورصة الكويت تطلق نموذج الصفقات "ذات الطبيعة الخاصة"
    * مسؤول كويتي: إنجاز 75% من مشروع الوقود البيئي بنهاية
نوفمبر
    * الاستثمارات الوطنية: أي حديث عن انسحاب أمريكانا من بورصة
الكويت سابق لأوانه حاليا
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.42% إلى 5700.16 نقطة في الإغلاق
السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +14.93      +0.07%        19933.81 نقطة
ستاندرد آند بورز    +2.83         +0.12%        2263.79
ناسداك            +15.267       +0.28%      5462.689
ستوكس 600        +0.16      +0.04%           359.98
نيكي             (الساعة 0400 جمت اليوم الاثنين)
     
                   -6.67          -0.03%        19421.00

النفط              (الساعة 0400 جمت اليوم الاثنين)
الخام الأمريكي       +0.7         +0.13%        53.02
دولار/برميل
برنت            +0.03      +0.05%        55.08

العملات والذهب      (الساعة 0400 جمت اليوم الاثنين)
اليورو/الدولار        1.0461-1.0462   دولار
الدولار/الين        117.07-117.10   ين
الاسترليني/الدولار    1.2286-1.2291   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1133.11-1133.88 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
 