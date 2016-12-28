الأربعاء 28 ديسمبر كانون الأول أهم الأنباء الإقليمية * الهيئة العليا للمفاوضات تحث مقاتلي المعارضة السورية على التعاون لوقف إطلاق النار * كيري يطرح رؤيته للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين اليوم الأربعاء * وكالة: روسيا تقول إن الحكومة السورية والمعارضة تجريان محادثات. * تركيا تبدأ أول محاكمة لضباط شرطة فيما يتعلق بمحاولة الانقلاب. * وكالة: لافروف يقول إنه يعتزم زيادة التعاون مع أنقرة وطهران بشأن سوريا. * الهيئة العليا للمفاوضات السورية ليست طرفا في محادثات تقول موسكو إنها جارية. * المرصد السوري يرجح مقتل قيادي بارز بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. * روسيا: اتفقنا مع تركيا على السعي لوقف إطلاق النار في سوريا. * روسيا تصف إمداد أمريكا مقاتلي المعارضة السورية بالأسلحة بأنه عمل عدائي. أهم الأنباء العالمية * عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي يزوران منطقة البلطيق لطمأنتها قبل بدء رئاسة ترامب. * سريلانكا تكشف النقاب عن أطول شجرة عيد ميلاد صناعية في العالم. * مشروب كحولي فاسد بمناسبة الميلاد يقتل 23 في بلدة باكستانية. * إعدام 55 ألفا من الدواجن في ألمانيا بسبب تفشي انفلونزا الطيور. * ولاية هندية تأمر بإعدام دواجن بعد تفشي إنفلونزا الطيور. * فصيل منشق عن الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يأمل في انضمام بان جي مون. * السلطات الكولومبية: خطأ بشري وراء تحطم طائرة الفريق البرازيلي. * وكالة: روسيا تعثر على صندوق أسود في حطام الطائرة المنكوبة. * محكمة إندونيسية تواصل النظر في اتهام حاكم جاكرتا بازدراء الأديان. * آبي يتعهد خلال زيارة لبيرل هاربر بألا تشن اليابان الحرب مجددا السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 1.27% إلى 7257.17 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * استطلاع-المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير الخميس. * مؤشر البورصة يستقر عند 12181.98 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * الرئيس التنفيذي: بورصة أبوظبي تنوي تدشين خدمة البيع على المكشوف في الربع/1. * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.3% إلى 4469.08 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يهبط 0.27% إلى 3542.16 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * كامكو والوطني للاستثمار تدرسان المشاركة في إدارة سندات حكومية كويتية بنحو 10 مليار دولار. * مؤشر البورصة يرتفع 0.54% إلى 5745.04 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +11.23 +0.06% 19945.04 نقطة ستاندرد آند بورز +5.09 +0.22% 2268.88 ناسداك +24.75 +0.45% 5487.44 ستوكس 600 +0.50 +0.14% 360.48 نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) -9.60 -0.05% 19393.46 النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) الخام الأمريكي -0.09 -0.17% 53.81 دولار/برميل برنت -0.13 -0.23% 55.96 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) اليورو/الدولار 1.0469-1.0470 دولار الدولار/الين 117.56-117.61 ين الاسترليني/الدولار 1.2288-1.2289 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1141.81-1142.61 دولار (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)