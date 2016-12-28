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صباح الخير من رويترز

Wed Dec 28, 2016 4:07am GMT
 
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الأربعاء 28 ديسمبر كانون الأول

    أهم الأنباء الإقليمية    
    * الهيئة العليا للمفاوضات تحث مقاتلي المعارضة السورية على
التعاون لوقف إطلاق النار
    * كيري يطرح رؤيته للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين اليوم
الأربعاء
    * وكالة: روسيا تقول إن الحكومة السورية والمعارضة تجريان
محادثات.
    * تركيا تبدأ أول محاكمة لضباط شرطة فيما يتعلق بمحاولة
الانقلاب.
    * وكالة: لافروف يقول إنه يعتزم زيادة التعاون مع أنقرة وطهران
بشأن سوريا.
    * الهيئة العليا للمفاوضات السورية ليست طرفا في محادثات تقول
موسكو إنها جارية.
    * المرصد السوري يرجح مقتل قيادي بارز بتنظيم الدولة الإسلامية
في سوريا.
    * روسيا: اتفقنا مع تركيا على السعي لوقف إطلاق النار في
سوريا.
    * روسيا تصف إمداد أمريكا مقاتلي المعارضة السورية بالأسلحة
بأنه عمل عدائي.  أهم الأنباء العالمية
    * عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي يزوران منطقة البلطيق لطمأنتها
قبل بدء رئاسة ترامب.
    * سريلانكا تكشف النقاب عن أطول شجرة عيد ميلاد صناعية في
العالم.
    * مشروب كحولي فاسد بمناسبة الميلاد يقتل 23 في بلدة
باكستانية.
    * إعدام 55 ألفا من الدواجن في ألمانيا بسبب تفشي انفلونزا
الطيور.
    * ولاية هندية تأمر بإعدام دواجن بعد تفشي إنفلونزا الطيور.
    * فصيل منشق عن الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يأمل في انضمام
بان جي مون.
    * السلطات الكولومبية: خطأ بشري وراء تحطم طائرة الفريق
البرازيلي.
    * وكالة: روسيا تعثر على صندوق أسود في حطام الطائرة المنكوبة.
    * محكمة إندونيسية تواصل النظر في اتهام حاكم جاكرتا بازدراء
الأديان.
    * آبي يتعهد خلال زيارة لبيرل هاربر بألا تشن اليابان الحرب
مجددا

     السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.27% إلى 7257.17 نقطة في الإغلاق
السابق.

     مصر
    * استطلاع-المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير
الخميس.
    * مؤشر البورصة يستقر عند 12181.98 نقطة في الإغلاق السابق.

   الإمارات
    * الرئيس التنفيذي: بورصة أبوظبي تنوي تدشين خدمة البيع على
المكشوف في الربع/1.
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.3% إلى 4469.08 نقطة في الإغلاق السابق.
    * مؤشر دبي يهبط 0.27% إلى 3542.16 نقطة في الإغلاق السابق.

    الكويت
    * كامكو والوطني للاستثمار تدرسان المشاركة في إدارة سندات
حكومية كويتية بنحو 10 مليار دولار.

    * مؤشر البورصة يرتفع 0.54% إلى 5745.04 نقطة في الإغلاق
السابق.

    الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +11.23      +0.06%        19945.04 نقطة
ستاندرد آند بورز    +5.09         +0.22%        2268.88
ناسداك            +24.75       +0.45%      5487.44
ستوكس 600        +0.50      +0.14%           360.48
    
نيكي             (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
     
                   -9.60        -0.05%        19393.46

النفط              (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
الخام الأمريكي       -0.09         -0.17%        53.81
دولار/برميل
برنت            -0.13       -0.23%        55.96

العملات والذهب      (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
اليورو/الدولار        1.0469-1.0470   دولار
الدولار/الين        117.56-117.61   ين
الاسترليني/الدولار    1.2288-1.2289   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1141.81-1142.61 دولار

 (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
 