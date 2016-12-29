الخميس 29 ديسمبر كانون الأول أهم الأنباء الإقليمية * وكالة: مقتل مسؤول محلي في انفجار بشمال لبنان. * الجيش التركي: تحييد 44 من عناصر الدولة الإسلامية وإصابة 117 بشمال سوريا * مسؤول: إلغاء التصويت على خطط بناء منازل إسرائيلية جديدة في القدس الشرقي. * إسرائيل تتراجع عن إقرار تراخيص بناء جديدة في القدس الشرقية * تونس تحصد أبرز جوائز مهرجان الحرية المسرحي في دورته الأولى عربيا * روسيا: المبعوث الدولي يدعم مساعينا مع إيران وتركيا للسلام في سوريا * وكالة: تركيا وروسيا تتفقان على اقتراح لوقف إطلاق النار في سورياأهم الأنباء العالمية * الشرطة الفرنسية تعتقل شخصا يشتبه في تخطيطه لهجوم في ليلة رأس السنة. * زلزال بقوة 6.3 درجة يهز اليابان ولا تحذيرات من تسونامي. * ارتفاع كبير في أعداد المهاجرين الذين غادروا ألمانيا طوعا في 2016. * إصابة 61 في خروج قطار عن القضبان في الهند. * استسلام عشرات من مقاتلي بوكو حرام في جنوب النيجر. * الصين تعبر عن استيائها لتغيير اسم ممثلية اليابان في تايوان. * بنجلادش تعتقل 5 إسلاميين "خططوا لهجوم في احتفالات العام الجديد". * إيران تقول إنها حذرت الطائرات الأجنبية من التحليق قرب منطقة مناورات. * مدينة ووكسي الصينية تعلق تجارة الدواجن لمخاوف من إنفلونزا الطيور. السعودية * مؤشر البورصة ينخفض 0.23% إلى 7240.7 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * السيسي: الظروف الاقتصادية الصعبة في مصر ستتحسن خلال ستة أشهر * مؤشر البورصة يرتفع 0.6% إلى 12259.83 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.06% إلى 4471.57 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يهبط 0.63% إلى 3519.17 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.14% إلى 5753.36 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -111.36 -0.56% 19833.68 نقطة ستاندرد آند بورز -18.96 -0.84% 2249.92 ناسداك -48.89 -0.89% 5438.56 ستوكس 600 +1.05 +0.29% 361.53 نيكي (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس) -246.67 -1.27% 19155.05 النفط (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس) الخام الأمريكي -0.26 -0.48% 53.80 دولار/برميل برنت -0.02 -0.04% 56.20 العملات والذهب (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس) اليورو/الدولار 1.0453-1.0455 دولار الدولار/الين 116.63-116.66 ين الاسترليني/الدولار 1.2250-1.2257 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1149.63-1149.83 دولار (إعداد وتحرير حسن عمار للنشرة العربية)