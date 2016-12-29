Wed 9 Aug 2017 | 4:25 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Thu Dec 29, 2016 4:29am GMT
 
[-] نص [+] 

الخميس 29 ديسمبر كانون الأول

    أهم الأنباء الإقليمية    

    * وكالة: مقتل مسؤول محلي في انفجار بشمال لبنان.
    * الجيش التركي: تحييد 44 من عناصر الدولة الإسلامية وإصابة
117 بشمال سوريا
    * مسؤول: إلغاء التصويت على خطط بناء منازل إسرائيلية جديدة في
القدس الشرقي.
    * إسرائيل تتراجع عن إقرار تراخيص بناء جديدة في القدس الشرقية
    * تونس تحصد أبرز جوائز مهرجان الحرية المسرحي في دورته الأولى
عربيا
    * روسيا: المبعوث الدولي يدعم مساعينا مع إيران وتركيا للسلام
في سوريا
    * وكالة: تركيا وروسيا تتفقان على اقتراح لوقف إطلاق النار في
سورياأهم الأنباء العالمية
    * الشرطة الفرنسية تعتقل شخصا يشتبه في تخطيطه لهجوم في ليلة
رأس السنة.
    * زلزال بقوة 6.3 درجة يهز اليابان ولا تحذيرات من تسونامي.
    * ارتفاع كبير في أعداد المهاجرين الذين غادروا ألمانيا طوعا
في 2016.
    * إصابة 61 في خروج قطار عن القضبان في الهند.
    * استسلام عشرات من مقاتلي بوكو حرام في جنوب النيجر.
    * الصين تعبر عن استيائها لتغيير اسم ممثلية اليابان في
تايوان.
    * بنجلادش تعتقل 5 إسلاميين "خططوا لهجوم في احتفالات العام
الجديد".
    * إيران تقول إنها حذرت الطائرات الأجنبية من التحليق قرب
منطقة مناورات.
    * مدينة ووكسي الصينية تعلق تجارة الدواجن لمخاوف من إنفلونزا
الطيور.

     السعودية
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.23% إلى 7240.7 نقطة في الإغلاق
السابق.

     مصر
    * السيسي: الظروف الاقتصادية الصعبة في مصر ستتحسن خلال ستة
أشهر 
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.6% إلى 12259.83  نقطة في الإغلاق
السابق.

   الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.06% إلى 4471.57 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي يهبط 0.63% إلى 3519.17 نقطة في الإغلاق السابق.

    الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.14% إلى 5753.36 نقطة في الإغلاق
السابق.

    الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -111.36      -0.56%        19833.68 نقطة
ستاندرد آند بورز    -18.96         -0.84%        2249.92
ناسداك            -48.89       -0.89%      5438.56
ستوكس 600        +1.05      +0.29%           361.53
    
نيكي             (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس)
     
                   -246.67        -1.27%        19155.05

النفط              (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس)
الخام الأمريكي       -0.26         -0.48%        53.80
دولار/برميل
برنت            -0.02       -0.04%        56.20

العملات والذهب      (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس)
اليورو/الدولار        1.0453-1.0455   دولار
الدولار/الين        116.63-116.66   ين
الاسترليني/الدولار    1.2250-1.2257   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1149.63-1149.83 دولار

 (إعداد وتحرير حسن عمار للنشرة العربية)
 