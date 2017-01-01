الأحد أول يناير كانون الثاني أهم الأنباء الإقليمية * مقتل 35 شخصا في هجوم مسلح على ملهى ليلي في اسطنبول * مقتل 29 في ثلاثة تفجيرات ببغداد مع تصاعد القتال في الموصل * الرئيس الفلسطيني يدعو العالم للاعتراف بدولة فلسطين * الكرملين: بوتين وروحاني يتفقان على استمرار التنسيق في سوريا * التلفزيون السوري: انتحاريان يقتلان شخصين في طرطوس * مجلس الأمن يرحب بهدنة سوريا والمعارضة تهدد بالتخلي عنها * أوباما يعرض المساعدة على تركيا بعد هجوم اسطنبول * الرئيس الفرنسي أولوند يقول إنه سيزور العراق يوم الاثنين * محكمة استئناف مصرية تقضي بسلامة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية * محكمة مصرية تعاقب 127 بالسجن في قضايا عنف * مصادر: مقتل ضابط شرطة ومجند في انفجار بشمال سيناءأهم الأنباء العالمية * ترامب لا يستبعد مقابلة رئيسة تايوان ويشكك في تورط روسيا بالتسلل الإلكتروني * زعيم كوريا الشمالية يقول إنه اقترب من اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات * توافد المحتفلين بالعام الجديد على ساحة تايمز سكوير في نيويورك * أولوند يحذر من القومية في آخر خطبه بمناسبة العام الجديد * ارتفاع ضحايا انهيار منجم للفحم في الهند إلى 16 قتيلا والبعض لا يزال محاصرا * إيطاليا تسعى لتعقب وترحيل المهاجرين غير المتمتعين بحق الإقامة * رئيس نيجيريا يقول إنه سيواصل جهود السلام في دلتا النيجر خلال 2017 * ميركل: إرهاب الإسلاميين المتشددين أكبر اختبار لألمانيا * رئيس إيطاليا يدعو لإقرار قانون انتخابي جديد قبل إجراء انتخابات * ملك تايلاند يدعو للوحدة في أول خطاب بمناسبة العام الجديد السعودية * مؤشر البورصة ينخفض 0.42% إلى 7210.43 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * مؤشر البورصة يرتفع 0.69% إلى 12344.89 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * مؤشر أبوظبي يصعد 1.67% إلى 4546.37 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يرتفع 0.32% إلى 3530.88 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * مؤشر البورصة يتراجع 0.09% إلى 5748.09 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -57.18 -0.29% 19833.17 نقطة ستاندرد آند بورز -10.43 -0.46% 2238.83 ناسداك -48.97 -0.90% 5383.117 ستوكس 600 +1.16 +0.32% 361.42 نيكي (مستويات الإغلاق السابق) -30.77 -0.16% 19114.37 النفط (مستويات الإغلاق السابق) الخام الأمريكي -0.5 -0.1% 53.72 دولار/برميل برنت -0.3 -0.1% 56.82 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) اليورو/الدولار 1.0513-1.0519 دولار الدولار/الين 116.87-116.92 ين الاسترليني/الدولار 1.2340-1.2345 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1151.46-1152.23 دولار (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)