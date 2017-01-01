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صباح الخير من رويترز

Sun Jan 1, 2017 4:33am GMT
 
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الأحد أول يناير كانون الثاني

    أهم الأنباء الإقليمية    

    * مقتل 35 شخصا في هجوم مسلح على ملهى ليلي في اسطنبول
    * مقتل 29 في ثلاثة تفجيرات ببغداد مع تصاعد القتال في الموصل
    * الرئيس الفلسطيني يدعو العالم للاعتراف بدولة فلسطين
    * الكرملين: بوتين وروحاني يتفقان على استمرار التنسيق في
سوريا
    * التلفزيون السوري: انتحاريان يقتلان شخصين في طرطوس
    * مجلس الأمن يرحب بهدنة سوريا والمعارضة تهدد بالتخلي عنها
    * أوباما يعرض المساعدة على تركيا بعد هجوم اسطنبول
    * الرئيس الفرنسي أولوند يقول إنه سيزور العراق يوم الاثنين
    * محكمة استئناف مصرية تقضي بسلامة اتفاقية ترسيم الحدود مع
السعودية
    * محكمة مصرية تعاقب 127 بالسجن في قضايا عنف
    * مصادر: مقتل ضابط شرطة ومجند في انفجار بشمال سيناءأهم
الأنباء العالمية
    * ترامب لا يستبعد مقابلة رئيسة تايوان ويشكك في تورط روسيا
بالتسلل الإلكتروني
    * زعيم كوريا الشمالية يقول إنه اقترب من اختبار صاروخ باليستي
عابر للقارات
    * توافد المحتفلين بالعام الجديد على ساحة تايمز سكوير في
نيويورك
    * أولوند يحذر من القومية في آخر خطبه بمناسبة العام الجديد
    * ارتفاع ضحايا انهيار منجم للفحم في الهند إلى 16 قتيلا
والبعض لا يزال محاصرا
    * إيطاليا تسعى لتعقب وترحيل المهاجرين غير المتمتعين بحق
الإقامة
    * رئيس نيجيريا يقول إنه سيواصل جهود السلام في دلتا النيجر
خلال 2017
    * ميركل: إرهاب الإسلاميين المتشددين أكبر اختبار لألمانيا
    * رئيس إيطاليا يدعو لإقرار قانون انتخابي جديد قبل إجراء
انتخابات
    * ملك تايلاند يدعو للوحدة في أول خطاب بمناسبة العام الجديد

    السعودية
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.42% إلى 7210.43 نقطة في الإغلاق
السابق.

     مصر
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.69% إلى 12344.89 نقطة في الإغلاق
السابق.

   الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يصعد 1.67% إلى 4546.37 نقطة في الإغلاق السابق.
    * مؤشر دبي يرتفع 0.32% إلى 3530.88 نقطة في الإغلاق السابق.

    الكويت
    * مؤشر البورصة يتراجع 0.09% إلى 5748.09 نقطة في الإغلاق
السابق.

    الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -57.18     -0.29%        19833.17 نقطة
ستاندرد آند بورز    -10.43         -0.46%        2238.83
ناسداك            -48.97       -0.90%      5383.117
ستوكس 600        +1.16      +0.32%           361.42
    
نيكي             (مستويات الإغلاق السابق)
     
                   -30.77        -0.16%        19114.37

النفط              (مستويات الإغلاق السابق)
الخام الأمريكي       -0.5          -0.1%        53.72
دولار/برميل
برنت            -0.3          -0.1%           56.82

العملات والذهب      (مستويات الإغلاق السابق)
اليورو/الدولار        1.0513-1.0519   دولار
الدولار/الين        116.87-116.92   ين
الاسترليني/الدولار    1.2340-1.2345   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1151.46-1152.23 دولار

 (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
 