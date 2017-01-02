الاثنين 2 يناير كانون الثاني أهم الأنباء الإقليمية * قصف جوي واشتباكات في اليوم الثالث للهدنة في سوريا * تركيا تبحث عن مسلح بعد مقتل 39 في هجوم على ملهى ليلي * وزيرة تركية: مواطنون من عدة دول عربية بين قتلى هجوم اسطنبول * الخارجية اللبنانية: مقتل ثلاثة مواطنين في هجوم اسطنبول * مصادر: مقتل سبعة من رجال الشرطة في هجوم للدولة الإسلامية قرب النجف * الدولة الإسلامية تعلن مسؤوليتها عن هجوم في طرطوس بسوريا * الرئيس السوداني يعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر * مقتل شرطي وفرار سجناء في هجوم على سجن بالبحرين * حبس قاض بارز بمصر على ذمة التحقيق في قضية فساد * مسؤول: الحكومة الإسرائيلية تقرر دفن جثث محتجزة لأفراد من حماس * الفلسطينيون ينعون المطران كابوتشي وعباس يصفه بالمناضل الكبير * الميزانية العمانية لعام 2017 تتوقع عجزا أقل واستمرار التقشف * الإعلامي المصري إبراهيم عيسى يتوقف عن تقديم برنامجه التلفزيوني مشيرا لضغوط أهم الأنباء العالمية * زعيم كوريا الشمالية يقول إنه اقترب من اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات * وسائل إعلام: رئيسة كوريا الجنوبية تنفي ارتكاب مخالفات في فضيحة فساد * تقرير: الشرطة الدنمركية تحتجز ابنة صديقة رئيسة كوريا الجنوبية * دبلوماسيون روس يغادرون الولايات المتحدة تنفيذا لأوامر الطرد * مساعد لترامب يقول إن العقوبات على روسيا ربما تكون غير متناسبة * الشرطة: مقتل وزير البيئة في بوروندي بالرصاص * رئيسة وزراء بريطانيا تدعو للوحدة في 2017 * الصين تقول إنها لن تسمح باستخدام هونج كونج كقاعدة للتخريب * مقتل 23 وإصابة العشرات في حريق بقارب سياحي بإندونيسيا * الملكة إليزابيث تغيب عن قداس آخر بسبب نزلة برد شديدة * شرطة ألمانيا تقول إنها منعت تكرار حوادث التحرش في ليلة رأس السنة * مسلح يقتل 11 شخصا وينتحر في هجوم على حفل بالبرازيل السعودية * بنك سامبا السعودي يوصي بتوزيع 0.50 ريال للسهم أرباحا نقدية عن النصف/2 من 2016 * مؤشر البورصة يرتفع 0.4% إلى 7238 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * مصر تعدل موعد الوصول في أحدث عطاء لشراء السكر * مؤشر البورصة يرتفع 0.69% إلى 12344.89 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * مؤشر أبوظبي يصعد 1.67% إلى 4546.37 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يرتفع 0.32% إلى 3530.88 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * مؤشر البورصة يتراجع 0.09% إلى 5748.09 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -57.18 -0.29% 19833.17 نقطة ستاندرد آند بورز -10.43 -0.46% 2238.83 ناسداك -48.97 -0.90% 5383.117 ستوكس 600 +1.16 +0.32% 361.42 نيكي (مستويات الإغلاق السابق) -30.77 -0.16% 19114.37 النفط (مستويات الإغلاق السابق) الخام الأمريكي -0.5 -0.1% 53.72 دولار/برميل برنت -0.3 -0.1% 56.82 العملات والذهب (الساعة 0410 اليوم الاثنين) اليورو/الدولار 1.0519-1.0523 دولار الدولار/الين 116.84-116.87 ين الاسترليني/الدولار 1.2346-1.2352 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1151.46-1152.23 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)