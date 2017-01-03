الثلاثاء 3 يناير كانون الثاني أهم الأنباء الإقليمية * جماعات معارضة سورية تجمد محادثات بشأن مؤتمر سلام تدعمه روسيا بسبب انتهاك الهدنة * تركيا: طائرات تركية وروسية تدمر أهدافا للدولة الإسلامية في سوريا * فرنسا تدعو روسيا لاحترام الهدنة في سوريا * الدولة الإسلامية تقتل 24 في تفجير ببغداد وتهاجم الشرطة في سامراء * أولوند يزور العراق ويأمل أن يكون 2017 "عام الانتصار على الإرهاب" * انتحار قاض كبير سابق في مصر بعد حبسه على ذمة التحقيق في قضية فساد أهم الأنباء العالمية * الشرطة الإسرائيلية تستجوب نتنياهو بشأن مزاعم تلقيه هدايا * وزارة: انفجار في خط أنابيب للغاز قرب باكو * مقتل ثلاثة في هجوم بسيارة ملغومة على مقر قوات حفظ السلام بالصومال * كوريا الجنوبية تسعى لتسلم ابنة صديقة رئيسة البلاد باك * ترامب يقول كوريا الشمالية لن تكمل سلاحا نوويا يمكنه الوصول لأمريكا * متحدث باسم ترامب: لا دليل على أن التسلل الإلكتروني لروسيا أثر على انتخابات أمريكا * مؤشر: نمو نشاط المصانع الألمانية قرب أعلى مستوى في 3 سنوات في ديسمبر * إنتاج روسيا النفطي يظل عند مستويات قياسية مرتفعة في ديسمبر السعودية * بيان: الحكومة السعودية تؤكد أهمية تطبيق اتفاق خفض إنتاج النفط * مؤشر البورصة يرتفع 0.13 إلى 7247.3 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * أورنج مصر تنوي الطعن على حكم قضائي بتغريمها 49 مليون جنيه لتمرير مكالمات دولية * مؤشر البورصة ينخفض 0.44% إلى 12290.6 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * مؤشر أبوظبي ينزل 0.27% إلى 4533.87 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يرتفع 0.22% إلى 3538.68 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * بيت الاستثمار الخليجي يتفاوض مع بنك كويتي لتجديد تمويل مرابحة بقيمة 35.3 مليون دينار * مؤشر البورصة يرتفع 0.08% إلى 5775.35 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -57.18 -0.29% 19833.17 نقطة ستاندرد آند بورز -10.43 -0.46% 2238.83 ناسداك -48.97 -0.90% 5383.117 ستوكس 600 +1.76 +0.49% 363.18 نيكي (البورصة اليابانية مغلقة الثلاثاء في عطلة) النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) الخام الأمريكي +0.32 +0.6% 54.04 دولار/برميل برنت +0.34 +0.6% 57.16 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) اليورو/الدولار 1.0483-1.0487 دولار الدولار/الين 117.37-117.40 ين الاسترليني/الدولار 1.2301-1.2304 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1157.0601-1157.26 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)