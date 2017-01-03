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صباح الخير من رويترز

Tue Jan 3, 2017 4:08am GMT
 
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الثلاثاء 3 يناير كانون الثاني

    أهم الأنباء الإقليمية        
    
    * جماعات معارضة سورية تجمد محادثات بشأن مؤتمر سلام تدعمه
روسيا بسبب انتهاك الهدنة
    * تركيا: طائرات تركية وروسية تدمر أهدافا للدولة الإسلامية في
سوريا
    * فرنسا تدعو روسيا لاحترام الهدنة في سوريا
    * الدولة الإسلامية تقتل 24 في تفجير ببغداد وتهاجم الشرطة في
سامراء
    * أولوند يزور العراق ويأمل أن يكون 2017 "عام الانتصار على
الإرهاب"
    * انتحار قاض كبير سابق في مصر بعد حبسه على ذمة التحقيق في
قضية فساد    

    أهم الأنباء العالمية 

    * الشرطة الإسرائيلية تستجوب نتنياهو بشأن مزاعم تلقيه هدايا
    * وزارة: انفجار في خط أنابيب للغاز قرب باكو
    * مقتل ثلاثة في هجوم بسيارة ملغومة على مقر قوات حفظ السلام
بالصومال
    * كوريا الجنوبية تسعى لتسلم ابنة صديقة رئيسة البلاد باك
    * ترامب يقول كوريا الشمالية لن تكمل سلاحا نوويا يمكنه الوصول
لأمريكا
    * متحدث باسم ترامب: لا دليل على أن التسلل الإلكتروني لروسيا
أثر على انتخابات أمريكا
    * مؤشر: نمو نشاط المصانع الألمانية قرب أعلى مستوى في 3 سنوات
في ديسمبر
    * إنتاج روسيا النفطي يظل عند مستويات قياسية مرتفعة في ديسمبر

    السعودية
    * بيان: الحكومة السعودية تؤكد أهمية تطبيق اتفاق خفض إنتاج
النفط
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.13 إلى  7247.3 نقطة في الإغلاق
السابق.

     مصر
    
    * أورنج مصر تنوي الطعن على حكم قضائي بتغريمها 49 مليون جنيه
لتمرير مكالمات دولية
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.44% إلى 12290.6 نقطة في الإغلاق
السابق.

   الإمارات
    * مؤشر أبوظبي ينزل 0.27% إلى 4533.87 نقطة في الإغلاق السابق.
    * مؤشر دبي يرتفع 0.22% إلى 3538.68 نقطة في الإغلاق السابق.

    الكويت
    * بيت الاستثمار الخليجي يتفاوض مع بنك كويتي لتجديد تمويل
مرابحة بقيمة 35.3 مليون دينار
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.08% إلى 5775.35 نقطة في الإغلاق
السابق.

    الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -57.18     -0.29%        19833.17 نقطة
ستاندرد آند بورز    -10.43         -0.46%        2238.83
ناسداك            -48.97       -0.90%      5383.117
ستوكس 600        +1.76      +0.49%           363.18
    
نيكي             (البورصة اليابانية مغلقة الثلاثاء في عطلة)

النفط              (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
الخام الأمريكي       +0.32         +0.6%        54.04
دولار/برميل
برنت            +0.34         +0.6%           57.16

العملات والذهب      (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
اليورو/الدولار        1.0483-1.0487   دولار
الدولار/الين        117.37-117.40   ين
الاسترليني/الدولار    1.2301-1.2304   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1157.0601-1157.26 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
 