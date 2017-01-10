الثلاثاء 10 يناير كانون الثاني أهم الأنباء الإقليمية * الأسد مستعد "للتفاوض حول كل شيء" ويتعهد بتحرير "كل شبر من الأرض" * إردوغان يتوقع تحسن العلاقات مع أمريكا في عهد ترامب * جماعة فلسطينية غامضة تعلن مسؤوليتها عن هجوم الشاحنة بالقدس * الأزمة السياسية في المغرب تحتدم بعد وقف رئيس الوزراء لمحادثات تشكيل حكومة * الرئيس الإيراني حسن روحاني ينعي رفسنجاني * إيران تتجه لزيادة الإنفاق العسكري وتطوير صواريخ * مسؤولان أمريكيان: طلقات تحذيرية من مدمرة أمريكية على زوارق إيرانية * متحدث: القوات العراقية الخاصة تحقق مزيدا من التقدم في شرق الموصل أهم الأنباء العالمية * باكستان تطلق "أول صاروخ قادر على حمل رؤوس نووية من على غواصة" * وزير: نيجيريا وسيراليون وليبيريا تضغط على جامع لتسليم السلطة في جامبيا * ميركل: لن نسمح لبريطانيا "باختيار الأفضل" لها فحسب في مفاوضات الخروج من الاتحاد * ترشيحات ترامب للمناصب الوزارية الكبرى تواجه اختبارات صعبة هذا الأسبوع * وزير خارجية المكسيك: المهاجرون المكسيكيون في أمريكا ليسوا مجرمين * استقالة رئيس وزراء ساحل العاج في تحرك تأخر بسبب تمرد بالجيش * الفلبين تقول إنها على وشك توقيع اتفاق لحضور مناورات عسكرية روسية * الصقيع يقتل العشرات في وسط أوروبا والضباب يؤدي لخفض الإنتاج * مبعوث الأمم المتحدة لقبرص: اتفاق السلام صعب لكنه ليس مستحيلا السعودية * مؤشر البورصة يتراجع 0.8% إلى 7082 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مقتل ثمانية من رجال الشرطة في هجوم بالعريش المصرية * مؤشر البورصة ينخفض 0.9% إلى 12781 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يصعد 0.6% إلى 4664 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.8% إلى 3721 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * الكويت تتوقع التزاما كبيرا باتفاق خفض الإنتاج النفط * مجلس إدارة أمريكانا الكويتية يؤيد عرض أدبتيو لشراء حصة مساهمي الأقلية * مؤشر البورصة يرتفع 0.9% إلى 5951 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -76.42 -0.38% 19887.38 نقطة ستاندرد آند بورز -8.08 -0.35% 2268.90 ناسداك +10.763 +0.19% 5531.818 ستوكس 600 -1.78 -0.49% 363.67 نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) 172.55 0.89% 19281.78 النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) الخام الأمريكي +0.16 0.31% 52.12 دولار/برميل برنت +0.19 +0.35% +55.13 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) اليورو/الدولار 1.0617-1.0618 دولار الدولار/الين 115.30-115.31 ين الاسترليني/الدولار 1.2169-1.2172 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1185.61-1187.11 دولار (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)