الأربعاء 11 يناير كانون الثاني أهم الأنباء الإقليمية * رئيس لبنان يزور السعودية لإصلاح العلاقات * أعماق: تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجومي سيناء * وكالة: مقتل الجنديين التركيين اللذين فقدا في سوريا * مسؤول أمني: الشرطة التركية تقتل مهاجما في جنوب شرق البلاد * القوات العراقية تتقدم في الموصل والأمم المتحدة تحذر من زيادة الضحايا المدنيين * الجيش: القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا يحمل سكينا بالضفة الغربية * إيران تودع رفسنجاني في استعراض للوحدة * عمان تبحث مع دول خليجية الحصول على وديعة بمليارات الدولارات أهم الأنباء العالمية * مسؤول : 23 قتيلا وأكثر من 20 مصابا في تفجيرين متتاليين في العاصمة الأفغانية * رئيس ساحل العاج يعين رئيس الوزراء السابق نائبا له * رئيس أوغندا يعين ابنه مستشارا له ومنتقدون يرون خطة للتوريث * زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي يخوض الانتخابات أمام ميركل السعودية * السعودية تعين اتش.اس.بي.سي مستشارا لخصخصة تشييد المباني الدراسية * ينساب السعودية تعلن ارتفاع صافي ربحها 53.4 بالمئة في الربع/4 * مؤشر البورصة يتراجع 1.04% إلى 7008.03 نقطة في الإغلاق السابق مصر * المركزي: التضخم الأساسي بمصر يقفز إلى 25.86% على أساس سنوي في ديسمبر * مؤشر البورصة يرتفع 1.83% إلى 12781 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * دبي العالمية تريد إقامة مشروعات لوجيستية داخل الهند * مؤشر أبوظبي يصعد 0.1% إلى 4668.31 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.1% إلى 3725.06 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * شركة تابعة لسفن الكويتية توقع عقدا قيمته 16.8 مليون دينار * مؤشر البورصة يرتفع 1.05% إلى 6014.36 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -31.85 -0.16% 19855.53 نقطة ستاندرد آند بورز 0 0.00% 2268.90 ناسداك +20.001 +0.36% 5551.819 ستوكس 600 +0.40 +0.11% 364.07 نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) 74.72 0.39% 19376.16 النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) الخام الأمريكي +0.14 0.28% +50.96 دولار/برميل برنت +0.11 +0.21% +53.75 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) اليورو/الدولار 1.0546-1.0547 دولار الدولار/الين 115.99-116.04 ين الاسترليني/الدولار 1.2167-1.2174 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1187.73-1187.86 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)