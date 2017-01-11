Wed 9 Aug 2017 | 4:25 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Wed Jan 11, 2017 4:06am GMT
 
[-] نص [+] 

الأربعاء 11 يناير كانون الثاني

أهم الأنباء الإقليمية    
    * رئيس لبنان يزور السعودية لإصلاح العلاقات
    * أعماق: تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجومي سيناء
    * وكالة: مقتل الجنديين التركيين اللذين فقدا في سوريا
    * مسؤول أمني: الشرطة التركية تقتل مهاجما في جنوب شرق البلاد
    * القوات العراقية تتقدم في الموصل والأمم المتحدة تحذر من
زيادة الضحايا المدنيين
    * الجيش: القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا يحمل سكينا بالضفة
الغربية
    * إيران تودع رفسنجاني في استعراض للوحدة
    * عمان تبحث مع دول خليجية الحصول على وديعة بمليارات
الدولارات

أهم الأنباء العالمية    
    * مسؤول : 23 قتيلا وأكثر من 20 مصابا في تفجيرين متتاليين في
العاصمة الأفغانية
    * رئيس ساحل العاج يعين رئيس الوزراء السابق نائبا له
    * رئيس أوغندا يعين ابنه مستشارا له ومنتقدون يرون خطة للتوريث
    * زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي يخوض الانتخابات أمام ميركل

السعودية
    * السعودية تعين اتش.اس.بي.سي مستشارا لخصخصة تشييد المباني
الدراسية
    * ينساب السعودية تعلن ارتفاع صافي ربحها 53.4 بالمئة في
الربع/4
    * مؤشر البورصة يتراجع 1.04% إلى 7008.03 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر
    * المركزي: التضخم الأساسي بمصر يقفز إلى 25.86% على أساس سنوي
في ديسمبر
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.83% إلى 12781 نقطة في الإغلاق السابق

الإمارات
    * دبي العالمية تريد إقامة مشروعات لوجيستية داخل الهند
    * مؤشر أبوظبي يصعد 0.1% إلى 4668.31 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.1% إلى 3725.06 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * شركة تابعة لسفن الكويتية توقع عقدا قيمته 16.8 مليون دينار
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.05% إلى 6014.36  نقطة في الإغلاق
السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -31.85     -0.16%        19855.53 نقطة
ستاندرد آند بورز     0         0.00%        2268.90
ناسداك            +20.001    +0.36%      5551.819
ستوكس 600        +0.40      +0.11%        364.07
نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
            74.72       0.39%        19376.16

النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
الخام الأمريكي        +0.14        0.28%        +50.96
دولار/برميل
برنت            +0.11        +0.21%        +53.75

العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
اليورو/الدولار        1.0546-1.0547   دولار
الدولار/الين        115.99-116.04    ين
الاسترليني/الدولار    1.2167-1.2174   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1187.73-1187.86 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
 