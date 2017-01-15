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صباح الخير من رويترز

Sun Jan 15, 2017 4:24am GMT
 
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الأحد 15 يناير كانون الثاني

أهم الأنباء الإقليمية    
    * القوات العراقية تتقدم في جامعة الموصل وتسيطر على مناطق على
نهر دجلة
    * سكان: نحو 30 قتيلا في ضربة استهدفت قياديا بالدولة
الإسلامية في الموصل
    * المرصد السوري: الدولة الإسلامية تهاجم دير الزور ومقتل
العشرات
    * احتجاجات في البحرين بعد تقارير عن استعدادات لإعدام ثلاثة
من الشيعة
    * الهيئة العليا للمفاوضات تؤيد محادثات أستانة الخاصة بسوريا
    * وزير: تركيا وروسيا ستدعوان أمريكا لمحادثات أستانة الخاصة
بسوريا
    * تقرير: وزير عراقي يحاول تحسين العلاقات بين إيران والسعودية
    * افتتاح مستشفى ميداني قرب خطوط المواجهة في الموصل
    * اتساع نطاق الاحتجاجات في مدن تونسية في الذكرى السادسة
للانتفاضة
    * المفتي العام للسعودية: السينما والحفلات الغنائية "ضرر
وفساد"
    * في اجتماع باريس.. الدول الكبرى ستحذر ترامب بشأن السلام في
الشرق الأوسط
    * عباس يقول إن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس سيضر بعملية
السلام
    * خطوة رفع العقوبات عن السودان جاءت بعد موافقة ترامب
ومحادثات استمرت شهورا
    * محكمة مصرية تحبس 19 لمدة عامين أدينوا بالتظاهر دون إذن بعد
إجراءات تقشف
    * مخاوف من غرق عشرات وانتشال 13 جثة من البحر المتوسط
    * انقطاع الكهرباء عن غرب وجنوب ليبيا

أهم الأنباء العالمية    
    * رئيسة وزراء بريطانيا تدعو للوحدة في كلمة عن الانسحاب من
الاتحاد الأوروبي
    * الشرطة تحتجز 3 أشخاص بعد مداهمات لمكافحة الإرهاب في بروكسل
    * محتجون مناهضون لترامب ينظمون مسيرة للحقوق المدنية في
واشنطن
    * ترامب يهاجم زعيما للحقوق المدنية شكك في فوزه بالانتخابات
    * مسيرة نسائية "بالقبعات الوردية" للاحتجاج على تنصيب ترامب
    * غرق 19 على الأقل في الهند إثر انقلاب قارب في نهر الجانج
    * حزب الحرية النمساوي يدعو لحظر "الإسلام الفاشي"
    * الشرطة: مسلحون يخطفون 5 طلاب واثنين من العاملين بمدرسة في
نيجيريا
    * القبض على مشتبه به في هجوم على مقهى في بنجلادش
    * بكين: مبدأ "صين واحدة" ليس محل تفاوض

السعودية

    * مؤشر البورصة يرتفع 0.39% إلى 6921.77 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر

    * مؤشر البورصة يصعد 1.03% إلى 13223.90 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات

    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.4% إلى 4681.28 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يتراجع 0.03% إلى 3720.59 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * مؤشر البورصة يصعد 1.28% إلى 6107.68 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -5.27      +0.03%        19885.73 نقطة
ستاندرد آند بورز    +4.20        +0.18%        2274.64
ناسداك            +26.63      +0.48%      5574.12
ستوكس 600        +0.95      +3.43%        365.94
نيكي (مستويات الإغلاق السابق)
        ‭‭‭    ‬‬‬    ‭‭‭-‬‬66.36      ‭‭‭-‬‬0.34%       
19393.60

النفط (مستويات الإغلاق السابق)
الخام الأمريكي        -0.09        -0.17%        +52.16
دولار/برميل
برنت            -0.04        -0.07%        +55.06

العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
اليورو/الدولار        1.0641-1.0647   دولار
الدولار/الين        114.51-114.55    ين
الاسترليني/الدولار    1.2276-1.2281   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1197.26-1198.06 دولار

 (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
 