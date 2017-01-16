الاثنين 16 يناير كانون الثاني أهم الأنباء الإقليمية * إنترفاكس: روسيا تنوي تطوير قواعدها الجوية والبحرية في سوريا * بدء مناورات عسكرية مشتركة بين الإمارات وبريطانيا * تحذير إسرائيل والفلسطينيين من اتخاذ خطوات منفردة تلحق الضرر بالسلام * وزير خارجية فرنسا: اقتراح ترامب نقل سفارة أمريكا للقدس استفزاز * التلفزيون: الحكومة الأردنية الجديدة تؤدي اليمين أمام الملك عبد الله * البحرين تعدم ثلاثة شيعة أدينوا بقتل رجال شرطة * متحدث: القوات العراقية الخاصة تمشط جامعة الموصل بحثا عن مقاتلين * أوباما: الامتناع عن التصويت في الأمم المتحدة لم يقطع العلاقات مع إسرائيل * مقتل 20 شخصا في تحطم طائرة شحن تركية بقرغيزستان أهم الأنباء العالمية * ترامب يعرض إنهاء بعض عقوبات روسيا مقابل خفض الأسلحة النووية * ترامب يقول إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "شيء عظيم" * ترامب يقول إن ميركل ارتكبت "خطأ كارثيا" بسياسة اللاجئين * مدير المخابرات المركزية الأمريكية يحذر ترامب من روسيا * لوفتهانزا: لا دليل على وجود قنبلة في طائرة ليورو وينجز هبطت بالكويت * بان يقول إن نشر نظام ثاد في كوريا الجنوبية مناسب * رئيس الشيشان: اعتقال أكثر من 50 يشتبه أنهم متشددون * ترامب يقول حلف الأطلسي عفا عليه الزمن لكنه لا يزال مهما * احتجاز محتجين في عاصمة سويسرا خلال زيارة للرئيس الصيني * ارتفاع عدد قتلى سيول تايلاند إلى 40 وتوقعات بهطول المزيد من الأمطار * السعودية * ارتفاع صافي أرباح المراعي السعودية 1% في الربع/4 * تراجع صافي ربح بنك الجزيرة السعودي 4.4% في الربع/4 * مؤشر البورصة يرتفع 0.13% إلى 6930.92 نقطة في الإغلاق السابق مصر * وزير: الاستثمار الأجنبي بأدوات الخزانة المصرية 10 مليارات دولار خلال عام * مصر تستهدف إصدار سندات دولية قيمتها 2-2.5 مليار دولار * ارتفاع عوائد أذون الخزانة المصرية في العطاء الأسبوعي * مؤشر البورصة يصعد 0.48% إلى 13287.76 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي ينزل 0.14% إلى 4674.77 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يتراجع 1.13% إلى 3678.45 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * بيت التمويل الكويتي: 11.4 مليار دولار تداولاتنا في سوق الصكوك في 2016 * مؤشر البورصة يصعد 1.89% إلى 6222.83 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -5.27 +0.03% 19885.73 نقطة ستاندرد آند بورز +4.20 +0.18% 2274.64 ناسداك +26.63 +0.48% 5574.12 ستوكس 600 +0.95 +3.43% 365.94 نيكي (الساعة 0405 جمت اليوم الاثنين ) ‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬ ‭‭‭‭‭-‬212.57 ‭‭‭‭‭-‬1.10% 19074.71 النفط (الساعة 0405 جمت اليوم الاثنين ) الخام الأمريكي +0.18 +0.34% +52.55 دولار/برميل برنت +0.2 +0.36% +55.65 العملات والذهب (الساعة 0405 جمت اليوم الاثنين ) اليورو/الدولار 1.0607-1.0611 دولار الدولار/الين 114.17-114.18 ين الاسترليني/الدولار 1.2228-1.2229 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1202.60-1203.40 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)