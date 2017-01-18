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صباح الخير من رويترز

Wed Jan 18, 2017 4:21am GMT
 
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الأربعاء 18 يناير كانون الثاني

أهم الأنباء الإقليمية

    * أمريكا تنفذ ضربات جوية قرب الباب السورية بعد انتقادات من
تركيا
    * فرنسا تعلن دعمها لأهداف محادثات استانة وتصر على وجود حقيقي
للمعارضة السورية
    * لافروف: بعض الدول الأوروبية تفكر في إفساد محادثات سلام
سوريا
    * برنامج الأغذية يوقف مؤقتا إسقاط مساعدات غذائية إلى دير
الزور
    * الجيش: القوات العراقية تتوغل في جيب للدولة الإسلامية في
الموصل
    * حزب الله اللبناني يعثر على طائرة إسرائيلية بدون طيار سقطت
على الحدود
    * وزير الخارجية السعودي يرفض انتقادات مرشحي الرئاسة الفرنسية
للرياض
    * مصر تضيف أبو تريكة نجم كرة القدم السابق إلى قائمة
الإرهابأهم الأنباء العالمية
    * البيت الأبيض: أوباما يعقد الأربعاء مؤتمره الصحفي الأخير
    * ماي: لن نبرم اتفاقا غير حاسم لبلادنا في مفاوضات الخروج من
الاتحاد الأوروبي
    * ماي: اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي سيطرح للتصويت في
البرلمان
    * لافروف: نعمل مع الصين على إعادة إطلاق المحادثات مع كوريا
الشمالية
    * وزير فرنسي:انتقادات ترامب جعلت الأوربيين أكثر قربا
    * أوكرانيا تطالب بإنهاء دعم روسيا للانفصاليين في دعوى أمام
الأمم المتحدة
    * إنهاء البحث تحت الماء عن الطائرة الماليزية المفقودة
    * الأمم المتحدة تدعو مجلس الأمن لفرض "ضغوط جادة" على جنوب
السودان

    
      السعودية


    * أرامكو: الرياض تسعى لزيادة طاقة إنتاج النفط لتغطية الطلب
    * الاتصالات السعودية تستحوذ على حصة 40% في سيلكو مقابل 400
مليون ريال
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.73% إلى 6873.5  نقطة في الإغلاق
السابق

مصر
    * مصر تثبت سعر صرف العملة في التعاملات الجمركية لدعم
المستوردين
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.3% إلى 13436.1 نقطة في الإغلاق السابق

الإمارات
    * صحيفة: الاتحاد للطيران الإماراتية ولوفتهانزا الألمانية
تجريان محادثات اندماج
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.21 إلى 4663 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يتراجع 0.09% إلى 3672 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    *  كويت انرجي الكويتية تبيع 25% من حقل أبو سنان المصري
لجلوبال كونكت
    * مؤشر البورصة يصعد 1.24 إلى 6301.1 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -58.96     -0.30%        19826.77 نقطة
ستاندرد آند بورز    -6.75        -0.30%        2267.89
ناسداك            -35.39     -0.63%      5538.73
ستوكس 600        -0.55      -0.15%        362.42
نيكي (الساعة 0415 جمت اليوم الأربعاء)
        ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭    ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬    ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭-‬13.98      
‭‭‭‭‭‭-‬‬‬‬0.07%        18799.55

النفط (الساعة 0414 جمت اليوم الاربعاء)
الخام الأمريكي        +0.23        +0.44%        52.71
دولار/برميل
برنت            +0.23        +0.41%        55.70

العملات والذهب (الساعة 0414 جمت اليوم الاربعاء)
اليورو/الدولار        1.0695-1.0699   دولار
الدولار/الين        113.02-113.04   ين
الاسترليني/الدولار    1.2338-1.2341   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1214.86-1215.63 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
 