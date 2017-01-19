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صباح الخير من رويترز

Thu Jan 19, 2017 4:43am GMT
 
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الخميس 19 يناير كانون الثاني

أهم الأنباء الإقليمية
    * قائد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي:استعادة الجانب الشرقي من
الموصل.
    * صحيفة: مهاجم ملهى اسطنبول يقول إنه عمل بتوجيهات من الدولة
الإسلامية.
    * ظريف يريد التعاون مع السعودية بشأن سوريا واليمن.

أهم الأنباء العالمية
    * رئيس وزراء إيطاليا: لا مؤشرات على سقوط قتلى بعد زلازل في
وسط البلاد.
    * بايدن: من المؤكد أن روسيا ستتدخل في الانتخابات الأوروبية.
    * قوات الأمن تنتشر في الميناء الرئيسي بساحل العاج.
    * استجواب رئيس وزراء كندا بشأن عطلة في جزر البهاما.
    * تعافي الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب في مستشفى من
مشكلات تنفس.
    * ارتفاع قتلى هجوم على معسكري للجيش في مالي إلى 33.

السعودية
    * نمو صافي ربح البنك الأهلي التجاري السعودي 7.5% في الربع/4.
    * زين السعودية تقلص خسائرها 53.6% في الربع/4.
    * الصين تبحث مع السعودية التعاون في تخزين النفط واستثمارات
الكهرباء.
    * تصنيع السعودية تتحول للربحية في الربع/4 بفضل تحسن
المبيعات.
    * تفاقم خسائر السعودية للكهرباء في الربع/4 بفعل ارتفاع أسعار
الوقود.
    * مؤشر البورصة ينزل 0.29% إلى 6853.45 نقطة في الإغلاق
السابق.

مصر
    * السويدي المصرية توزع 4 جنيهات للسهم عن أرباح أول 9 أشهر من
2016 في 2 فبراير.
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.98% إلى 13304.44 نقطة في الإغلاق
السابق.

الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.7 إلى 4695.91 نقطة في الإغلاق السابق.
    * مؤشر دبي يرتفع 0.59% إلى 3694.14 نقطة في الإغلاق السابق.

الكويت
    * مؤشر البورصة يصعد 0.8% إلى 6351.77 نقطة في الإغلاق السابق.

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -22.05     -0.11%        19804.72 نقطة
ستاندرد آند بورز    +4.00         +0.18%        2271.89
ناسداك            +16.93     +0.31%      5555.65
ستوكس 600        +0.65      +0.18%        363.07
نيكي (الساعة 0636 جمت اليوم الخميس)
        ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭    ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬+‭‬‬‬‬167.83      ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬+‭‬‬‬‬‬‬‬0.89%       
19062.20

النفط (الساعة 0632 جمت اليوم الخميس)
الخام الأمريكي        +0.41        +0.8%        51.49
دولار/برميل
برنت            +0.45        +0.83%        54.37

العملات والذهب (الساعة 0637 جمت اليوم الخميس)
اليورو/الدولار        1.0636-1.0640   دولار
الدولار/الين        114.53-114.57   ين
الاسترليني/الدولار    1.2272-1.2278   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1202.51-1203.28 دولار

 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
 