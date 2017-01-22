الأحد 22 يناير كانون الثاني أهم الأنباء الإقليمية * مسؤول ليبي: انفجار سيارة ملغومة بوسط طرابلس قرب السفارة الإيطالية * دول جوار ليبيا تعلن في القاهرة اعتزامها مواصلة جهود الحل السياسي * مصدر أمني:إحباط هجوم انتحاري في مقهى ببيروت * مسلحان يفجران نفسيهما بعد مواجهة مع قوات الأمن السعودية * سكان: مقتل ثمانية مصريين في سقوط قذيفة بشمال سيناء * سفير أمريكا في قازاخستان سيحضر المحادثات السورية بصفة مراقب * البرلمان التركي يقر نظاما رئاسيا يعزز سلطات إردوغان * مسلح يطلق النار على الشرطة التركية والسلطات تحدد هوية مسلح في هجوم سابق أهم الأنباء العالمية * ايكواس: رئيس جامبيا السابق يحيى جامع يتوجه إلى المنفى في غينيا الاستوائية * الجيش النيجيري: مقتل 15 من مسلحي بوكو حرام بعد هجوم على بلدة * مقتل ما لا يقل عن 26 شخصا في خروج قطار عن القضبان في الهند * البيت الأبيض: ترامب يعتزم الاجتماع مع رئيسة وزراء بريطانيا ورئيس المكسيك * صنداي تايمز: فشل تجربة بريطانية لاختبار صاروخ قبالة الساحل الأمريكي * إعصار يقتل 4 على الأقل ويحاصر كثيرين بولاية مسيسبي الأمريكية * السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.33% إلى 6875.87 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مؤشر البورصة يهبط 3.74% إلى 12806.77 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.19% إلى 4704.70 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي ينزل 0.1% إلى 3690.39 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يصعد 1.32% إلى 6435.75 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +94.85 +0.48% 19827.25 نقطة ستاندرد آند بورز +7.62 +0.34% 2271.31 ناسداك +15.25 +0.28% 5555.33 ستوكس 600 -0.27 -0.07% 362.58 نيكي (مستويات الإغلاق السابق) ‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬ ‭‭‭‭‭‬‬+65.66 ‭‭‭‬‬+‭‭‬‬‬‬‬0.34% 19137.91 النفط (مستويات الإغلاق السابق) الخام الأمريكي +1.05 +2.04% +52.42 دولار/برميل برنت +1.27 +2.34% +55.43 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) اليورو/الدولار 1.0694-1.0696 دولار الدولار/الين 114.51-114.54 ين الاسترليني/الدولار 1.2362-1.2367 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1207.44-1207.54 دولار (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)