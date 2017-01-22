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صباح الخير من رويترز

Sun Jan 22, 2017 4:20am GMT
 
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الأحد 22 يناير كانون الثاني

أهم الأنباء الإقليمية    
    * مسؤول ليبي: انفجار سيارة ملغومة بوسط طرابلس قرب السفارة
الإيطالية 
    * دول جوار ليبيا تعلن في القاهرة اعتزامها مواصلة جهود الحل
السياسي 
    * مصدر أمني:إحباط هجوم انتحاري في مقهى ببيروت 
    * مسلحان يفجران نفسيهما بعد مواجهة مع قوات الأمن السعودية 
    * سكان: مقتل ثمانية مصريين في سقوط قذيفة بشمال سيناء
    * سفير أمريكا في قازاخستان سيحضر المحادثات السورية بصفة
مراقب 
    * البرلمان التركي يقر نظاما رئاسيا يعزز سلطات إردوغان 
    * مسلح يطلق النار على الشرطة التركية والسلطات تحدد هوية مسلح
في هجوم سابق 

أهم الأنباء العالمية    
    * ايكواس: رئيس جامبيا السابق يحيى جامع يتوجه إلى المنفى في
غينيا الاستوائية
    * الجيش النيجيري: مقتل 15 من مسلحي بوكو حرام بعد هجوم على
بلدة 
    * مقتل ما لا يقل عن 26 شخصا في خروج قطار عن القضبان في الهند
    * البيت الأبيض: ترامب يعتزم الاجتماع مع رئيسة وزراء بريطانيا
ورئيس المكسيك 
    * صنداي تايمز: فشل تجربة بريطانية لاختبار صاروخ قبالة الساحل
الأمريكي 
    * إعصار يقتل 4 على الأقل ويحاصر كثيرين بولاية مسيسبي
الأمريكية 
    * 

السعودية

    * مؤشر البورصة يرتفع 0.33% إلى 6875.87 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر

    * مؤشر البورصة يهبط 3.74% إلى 12806.77 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات

    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.19% إلى 4704.70 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي ينزل 0.1% إلى 3690.39 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * مؤشر البورصة يصعد 1.32% إلى 6435.75 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +94.85     +0.48%        19827.25 نقطة
ستاندرد آند بورز    +7.62        +0.34%        2271.31
ناسداك            +15.25      +0.28%      5555.33
ستوكس 600        -0.27      -0.07%        362.58
نيكي (مستويات الإغلاق السابق)
        ‭‭‭‭‭‭    ‬‬‬‬‬‬    ‭‭‭‭‭‬‬+65.66      
‭‭‭‬‬+‭‭‬‬‬‬‬0.34%        19137.91

النفط (مستويات الإغلاق السابق)
الخام الأمريكي        +1.05        +2.04%        +52.42
دولار/برميل
برنت            +1.27        +2.34%        +55.43

العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
اليورو/الدولار        1.0694-1.0696   دولار
الدولار/الين        114.51-114.54    ين
الاسترليني/الدولار    1.2362-1.2367   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1207.44-1207.54 دولار

 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 