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صباح الخير من رويترز

Mon Jan 23, 2017 4:41am GMT
 
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الاثنين 23 يناير كانون الثاني

أهم الأنباء الإقليمية    
    * الجيش السوري وحلفاؤه ينتزعون قرية من الدولة الإسلامية
    * الأطراف المتحاربة في سوريا تجتمع في محاولة جديدة للخروج من
المأزق
    * مفاوض معارض: الحكومة السورية وإيران تعرقلان انتقال روسيا
إلى دور حيادي
    * إسرائيل توافق على بناء مئات المنازل في مستوطنات بالقدس
الشرقية
    * البيت الأبيض: ترامب يدعو نتنياهو لاجتماع في البيت الأبيض
في أول فبراير 
    * شهود: الدولة الإسلامية تفجر فندقا في غرب الموصل لمنع
القوات من استخدامه
    * مسؤولون: مقتل اثنين يشتبه أنهما من القاعدة في ضربة جوية
باليمن
    * الشرطة التركية تعتقل مشتبها به في هجمات صاروخية باسطنبول
    * العراق يعلن بيع سندات بضمان أمريكي قيمتها مليار دولار
    * انتشال أربع جثث أخرى من تحت أنقاض مبنى منهار في إيران 
    * محكمة إيرانية تؤيد حكما بسجن موظف إغاثة بريطانية خمسة
أعوام 
    * 
    * 

أهم الأنباء العالمية    

    * عواصف تقتل 16 شخصا في جنوب الولايات المتحدة 
    * السلطات الإندونيسية تحتجز 17 مواطنا عائدين من سوريا
    * ماي: لن أخشى أن أخبر ترامب إذا وجدت أمرا غير مقبول
    * ميدفيديف: روسيا يجب ألا تفكر في رفع العقوبات الغربية عنها
قريبا
    * مقتل 36 على الأقل في خروج قطار عن القضبان في الهند
    * وزير الطاقة الروسي: نتائج اتفاق خفض الإنتاج تجاوزت
التوقعات
    * مقتل شخص وإصابة سبعة في إطلاق نار في مركز تجاري في ولاية
تكساس الأمريكية    
    * القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية : لا يمكن تأجيل نشر نظام
ثاد    

السعودية

    * الفالح: خفض إنتاج النفط سيقلص المخزونات
    * البنك العربي الوطني السعودي يحصل على موافقة مؤسسة النقد
لإنشاء شركة تابعة في جزر كايمان
    * 
    * سابك السعودية تستحوذ على حصة شل العربية في صدف
للبتروكيماويات مقابل 820 مليون دولار
    * بترورابغ السعودية تعلن إعادة تشغيل تدريجي لوحدات مجمع
البتروكيماويات اليوم
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.34% إلى 6898.9 نقطة في الإغلاق السابق

مصر

    * تباين حركة عوائد أذون الخزانة المصرية في العطاء الأسبوعي
    * أرباح أموك المصرية تقفز 71% في النصف/1
    * مؤشر البورصة يهبط 0.66% إلى 12722 نقطة في الإغلاق السابق

الإمارات

    * مؤشر أبوظبي ينزل 0.13% إلى 4698.78 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.72% إلى 3716.98 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * وزير النفط الكويتي: لجنة المراقبة من أوبك والمستقلين
ستجتمع بعد 17 مارس

    * بيان: شركة تابعة للرابطة الكويتية تفوز بمناقصتين حكوميتين
بمبلغ 13.9 مليون دينار
    * مؤشر البورصة يرتفع 3.2% إلى 6641.78 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +94.85     +0.48%        19827.25 نقطة
ستاندرد آند بورز    +7.62        +0.34%        2271.31
ناسداك            +15.25      +0.28%      5555.33
ستوكس 600        -0.27      -0.07%        362.58
نيكي (الساعة 0428 جمت اليوم الاثنين)
        ‭‭‭‭‭‭‭‭    ‬‬‬‬‬‬‬‬    -209.54       ‭‭‭‭‭‬‬‬‬-1.09%   
    18928.37

النفط (الساعة 0428 جمت اليوم الاثنين)
الخام الأمريكي        -0.10        -0.19%        53.12
دولار/برميل
برنت            -0.06        -0.11%        55.43

العملات والذهب (الساعة 0428 جمت اليوم الاثنين)
اليورو/الدولار        1.0742-1.0743   دولار
الدولار/الين        113.62-113.63    ين
الاسترليني/الدولار    1.2420-1.2426   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1216.12-1216.29 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 