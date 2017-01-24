الثلاثاء 24 يناير كانون الثاني أهم الأنباء الإقليمية * القوات العراقية تسيطر بالكامل على شرق الموصل. * مصير جنود أتراك فروا لليونان بعد محاولة الانقلاب يتحدد هذا الأسبوع. * الأطراف المتحاربة في سوريا تجتمع في أستانة وسقف التوقعات منخفض. * مسؤول تركي: تركيا تتوقع استلام أول مقاتلة إف-35 في 2019. * سفن حربية صينية تجوب مياه دول خليجية عربية للمرة الأولى منذ 2010. * وزارة: الطيران الروسي يقصف أهدافا للدولة الإسلامية قرب دير الزور. * الجيش اليمني يسيطر على مدينة وميناء المخا قرب باب المندب. أهم الأنباء العالمية * مقتل تسعة إندونيسيين وفقد 29 إثر انقلاب قارب قبالة ماليزيا. * دبلوماسي صيني: الصين ستتولى زعامة العالم إذا اقتضى الأمر. * بكين تحث إدارة ترامب على إدراك أهمية سياسة "الصين الواحدة." * منظمة الصحة تناشد الدول تكثيف مراقبة انتشار أنفلونزا الطيور. * العواصف تواصل اجتياح جنوب الولايات المتحدة ومقتل 18 السعودية * الغذاء يهبط بالتضخم السعودي لأدنى مستوى في 10 سنوات عند 1.7%. * مؤشر البورصة يرتفع 1.66% إلى 7013.18 نقطة في الإغلاق السابق مصر * سنتامين: لن نقدم عروضا في مزايدة للتنقيب عن الذهب بمصر والشروط غير مجدية. * الأربعاء عطلة في بورصة مصر بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير. * تراجع أرباح القاهرة للدواجن 13% في 2016. * مؤشر البورصة يرتفع 2.21% إلى 13002.89 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * طيران الإمارات تعتزم تسيير رحلات إلى أمريكا عبر اليونان في خطوة قد تزعج منافسيها. * الوطنية لمنتجات الذرة المصرية تتكبد خسارة في 2016 بعد تعويم الجنيه. * موانئ دبي تؤسس وعاء استثمار بقيمة 3.7 مليار دولار مع سي.دي.بي.كيو الكندية. * مؤشر أبوظبي ينزل 0.88% إلى 4657.57 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي ينزل 0.26% إلى 3707.45 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * أرباح بنك الكويت الوطني تنمو 39% في الربع/4. * نمو الإيرادات يرفع أرباح بنك بوبيان الكويتي 17% في 2016. * لجنة برلمانية توافق على سحب 600 مليون دينار من الاحتياطي لتعزيز رأسمال الخطوط الكويتية. * مؤشر البورصة يرتفع 0.57% إلى 6679.62 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -27.40 -0.14% 19799.85 نقطة ستاندرد آند بورز -6.11 -0.27% 2265.20 ناسداك -2.391 -0.04% 5552.943 ستوكس 600 -1.57 -0.43% 361.01 نيكي (الساعة 0430 جمت اليوم الثلاثاء) ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ -50.67 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬-0.24% 18858.15 النفط (الساعة 0430 جمت اليوم الثلاثاء) الخام الأمريكي +0.42 +0.22% 52.97 دولار/برميل برنت +0.47 +0.26% 55.49 العملات والذهب (الساعة 0430 جمت اليوم الثلاثاء) اليورو/الدولار 1.0752-1.0756 دولار الدولار/الين 112.92-112.95 ين الاسترليني/الدولار 1.2507-1.2511 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1216.67-1216.84 دولار (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)