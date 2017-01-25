الأربعاء 25 يناير كانون الثاني أهم الأنباء الإقليمية * رئيس وفد الحكومة السورية في محادثات أستانة يصف المحادثات بأنها "ناجحة" * المعارضة السورية تقول إن لديها تحفظات على بيان أستانة * وفد المعارضة السورية يقول إنه غير سعيد ببيان أستانة الختامي * متشددون في سوريا يهاجمون مقاتلي المعارضة المشاركة في محادثات أستانة * الحكومة السورية تقول هجوم وادي بردى سيستمر * إيران وروسيا وتركيا تقول إنها ستعزز معا وقف إطلاق النار بسوريا * فرنسا تأمل أن تمهد محادثات أستانة الطريق لاستئناف مفاوضات جنيف * الكرملين: الملك عبد الله عاهل الأردن يزور روسيا لبحث مكافحة الإرهاب * قائد: القوات العراقية تستعد لهجوم على غرب الموصل * مصادر: ترامب سيوقع أوامر تنفيذية عن الهجرة من دول بالشرق الأوسط أهم الأنباء العالمية * المحكمة العليا :على ماي أن تحصل على موافقة البرلمان لبدء عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي * متحدث باسم ماي:قرار المحكمة لن يغير الجدول الزمني للانسحاب من الاتحاد الأوروبي * دبلوماسي أوروبي: بريطانيا أبلغت الاتحاد الأوروبي التزامها بمهلة الخروج * رئيسة وزراء بريطانيا تلتقي رئيس ورئيس وزراء تركيا يوم السبت * تحطم طائرة هليكوبتر في وسط إيطاليا * وكالة: روسيا تقول إن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان سيفاقم وضع البلاد * مقتل 4 جنود صوماليين على الأقل في انفجار قنبلة قرب مقديشو * الصين تدعو أمريكا للتصرف والتحدث بحذر عن بحر الصين الجنوبي السعودية * البنك الأول السعودي يقرر عدم توزيع أرباح عن عام 2016 * مؤشر البورصة يصعد 1.12% إلى 7091.88 نقطة في الإغلاق السابق مصر * وزير البترول: مصر ملتزمة بسداد 3.5 مليار دولار للشركات الأجنبية * مصر تبدأ تسويق إصدار ثلاثي لسندات دولية بعائد بين 6.375% و8.875% * أسهم جهينة والنساجون وسيدي كرير وبنك كريدي تنضم للمؤشر الرئيسي لبورصة مصر * مؤشر البورصة ينخفض 0.92% إلى 12882.88 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * استقالة الرئيس التنفيذي والمدير المالي للاتحاد للطيران خلال 2017 لكن الشركة ملتزمة باستراتيجيتها * نمو حركة المسافرين عبر مطار دبي 7.2% في 2016 * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.47% إلى 4679.26 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.34% إلى 3719.99 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.94% إلى 6742.35 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -27.40 -0.14% 19799.85 نقطة ستاندرد آند بورز -6.11 -0.27% 2265.20 ناسداك -2.391 -0.04% 5552.943 ستوكس 600 -1.57 -0.43% 361.01 نيكي (الساعة 0430 جمت اليوم الأربعاء) ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ +221.7 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬+1.18% 19006.71 النفط (الساعة 0430 جمت اليوم الأربعاء) الخام الأمريكي +0.15 -0.28% 53.03 دولار/برميل برنت -0.09 -0.16% 55.35 العملات والذهب (الساعة 0430 جمت اليوم الأربعاء) اليورو/الدولار 1.0736-1.0734 دولار الدولار/الين 113.51-113.43 ين الاسترليني/الدولار 1.2521-1.2525 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1205.57-1205.4 دولار (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)