Wed 9 Aug 2017 | 4:22 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Thu Jan 26, 2017 4:19am GMT
 
[-] نص [+] 

الخميس 26 يناير كانون الثاني

أهم الأنباء الإقليمية
    * من المتوقع أن يأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارتي
الدفاع والخارجية بوضع خطة خلال الأيام المقبلة لإنشاء مناطق آمنة
للاجئين في سوريا وغيرها من الدول المجاورة.
    * المرصد: الجيش السوري وحلفاؤه يطردون الدولة الإسلامية من
مناطق قرب حلب
    * وزير كويتي يدعو للحوار بين إيران ودول الخليج في زيارة
نادرة
    * إسرائيل تنتهي من اختبار منظومة دفاع صاروخي
    * جيش إسرائيل يقتل فلسطينيا قال إنه اقتحم محطة حافلات في
الضفة بسيارة
    * مقتل 28 في هجوم لحركة الشباب على فندق في مقديشو

أهم الأنباء العالمية
    * الحمى الصفراء تقتل 40 شخصا في البرازيل
    * الشرطة الألمانية تداهم منازل في حملة على متطرفين يمينيين
    * واشنطن بوست: إدارة ترامب قد تعيد فتح سجون سرية في الخارج

السعودية
    * معدنية توقع اتفاقا لتأسيس شركة لصناعة السيارات بالمملكة
    * مؤشر البورصة يصعد 0.51% إلى 7128.12 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * هيئة السلع تطلب قمحا للشحن في 1-10 مارس
    * فيتش تمنح السندات الدولارية الجديدة لمصر تصنيف "B"
    * مؤشر البورصة يهبط 0.92% إلى 12882.88 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * دبي للاستثمارات تحدد السعر النهائي لصكوك بمليار دولار
    * بنك دبي الإسلامي يستهدف نمو القروض 10-15% في 2017
    * صافي ربح بنك المشرق ينخفض 20.7% في الربع/4
    * مؤشر أبوظبي يهبط 1.55% إلى 4606.50 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 1.11% إلى 3678.81 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.14% إلى 6819.09 نقطة في الإغلاق
السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +155.80    +0.78%        20068.51 نقطة
ستاندرد آند بورز    +18.30        +0.80%        2298.37
ناسداك            +55.382     +0.99%      5656.339
ستوكس 600        +4.67      +1.29%        366.59
نيكي (الساعة 0415 جمت اليوم الخميس)
        ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭    ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬    +299.70      
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬+1.57%        19357.20

النفط (الساعة 0415 جمت اليوم الخميس)
الخام الأمريكي        +0.45        +0.85%        53.20
دولار/برميل
برنت            +0.47        -0.85%        55.55

العملات والذهب (الساعة 0415 جمت اليوم الخميس)
اليورو/الدولار        1.0755-1.0756  دولار
الدولار/الين        113.41-113.44  ين
الاسترليني/الدولار    1.2654-1.2658  دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1197.80-1198.60 دولار

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
 