الأحد 29 يناير كانون الثاني أهم الأنباء الإقليمية * البيت الأبيض: ترامب يتحدث مع زعماء السعودية والإمارات وكوريا الجنوبية * الرئيس اليمني يأمر بنقل مقر البرلمان إلى عدن * مسؤول يمني :اليمن "فزع" من قرار ترامب بشأن الهجرة * نواب عراقيون يطالبون البرلمان بمناقشة قيود السفر الأمريكية * فصائل إسلامية سورية تشكل هيئة معارضة جديدة * وكالة أنباء الإمارات: تدمير طائرة بدون طيار إيرانية الصنع في اليمن * وسائل إعلام والمرصد: الجيش السوري يسيطر على نبع للمياه قرب دمشق أهم الأنباء العالمية * قاضية أمريكية تسمح بإقامة المسافرين العالقين بتأشيرات سليمة * ترامب يقول إن الأمر التنفيذي بشأن اللاجئين ليس حظرا على المسلمين * المكسيك تنتقد إسرائيل بسبب تغريدة لنتنياهو عن الجدار الحدودي * رئيس الوزراء الكندي يرحب بالمهاجرين ردا على الحظر الأمريكي * ترامب وميركل يتفقان على ضرورة أن تدفع كل دولة بحلف الأطلسي نصيبا عادلا * خلال زيارتها لتركيا.. رئيسة وزراء بريطانيا تركز على التجارة وتسلط الضوء على حقوق الإنسان * إيران تقول إنها ستحظر دخول الأمريكيين ردا على قرار ترامب بحظر دخول إيرانيين * تقارير: نحو 40 جنديا تركيا في حلف الأطلسي طلبوا اللجوء لألمانيا * وزير ألماني: يجب أن تكون عقوبات روسيا مرتبطة بإحراز تقدم صوب السلام في أوكرانيا * تقرير: كوريا الشمالية استأنفت فيما يبدو تشغيل مفاعل للبلوتونيوم السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.09% إلى 7134.88 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مؤشر البورصة يصعد 1.62% إلى 13091.05 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.38% إلى 4624.17 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.62% إلى 3701.46 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.49% إلى 6852.30 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -7.13 -0.04% 20093.78 نقطة ستاندرد آند بورز -1.99 -0.09% 2294.69 ناسداك +5.606 +0.10% 5660.78 ستوكس 600 -1.12 -0.3% 366.38 نيكي (مستويات الإغلاق السابق) ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ +65.01 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬+0.34% 19467.40 النفط (مستويات الإغلاق السابق) الخام الأمريكي -0.69 -1.26% 53.09 دولار/برميل برنت -0.78 -1.35% 55.48 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) اليورو/الدولار 1.0694-1.0700 دولار الدولار/الين 115.04-115.07 ين الاسترليني/الدولار 1.2547-1.2551 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1191.2-1191.98 دولار (إعداد عبد المنعم درار وعبد الفتاح شريف للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)