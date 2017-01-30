Wed 9 Aug 2017 | 4:23 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Mon Jan 30, 2017 4:40am GMT
 
[-] نص [+] 

الاثنين 30 يناير كانون الثاني

أهم الأنباء الإقليمية
    * سكان: مقتل 30 فيما يعتقد أنها غارة أمريكية باليمن
    * الجامعة العربية تنتقد القيود الأمريكية بمنع مواطني دول
عربية من دخول أراضيها
    * البيت الأبيض: العاهل السعودي وترامب يتفقان على دعم إقامة
مناطق آمنة بسوريا واليمن
    * العراق يعارض قيود السفر الأمريكية ويبقي على التعاون ضد
الدولة الإسلامية
    * قوات الحشد الشعبي الشيعية تدعو لحظر دخول الأمريكيين العراق
    * إيران تستدعي سفير سويسرا للاحتجاج على الحظر الأمريكي
    * وزير خارجية إيران: نرحب بدخول الأمريكيين الذين يحملون
تأشيرة
    * مسؤولون: قوات إسرائيلية تقتل فلسطينيا في اشتباك بالضفة
الغربية
    * نتنياهو يدعم نقل السفارة الأمريكية للقدس لكنه لا يتعجل
    * الجيش السوري يقول إنه استرد وادي بردى من مقاتلي المعارضة
    * حكم جديد بسجن السياسي والداعية السلفي أبو إسماعيل في مصر

    
    أهم الأنباء العالمية        
    * مسؤول: 5 قتلى في إطلاق نار بمسجد في مدينة كيبيك
    * ترامب: أمريكا تستأنف إصدار التأشيرات لجميع الدول خلال 90
يوما
    * البيت الأبيض: ترامب وهوانج يتفقان على تعزيز الدفاع ضد
كوريا الشمالية
    * ممثلو ادعاء من 15 ولاية أمريكية والعاصمة ينددون بقرار
ترامب بشأن الهجرة
    * ارتباك في المطارات بعد قرار ترامب حظر دخول المهاجرين
    * احتجاجات في مدن أمريكية على قرار ترامب بشأن الهجرة
    * ولايات أمريكية تناقش رفع دعاوى قضائية لإبطال أمر ترامب
بشأن المهاجرين
    * ألمانيا ستدرس أثر الحظر الأمريكي على مواطنيها مزدوجي
الجنسية
    * وزير الخارجية الفرنسي يقول إن قبول اللاجئين "واجب"
    * مقتل 15 متشددا في الفلبين وإصابة زعيمهم في اشتباكات مع
الجيش
    * مقتل 3 سائحين صينيين وفقدان 6 أشخاص في غرق قارب قبالة
جزيرة ماليزية

        
    السعودية

    * معادن السعودية تستخدم 4.729 مليار ريال من حصيلة الاكتتاب
البالغة 5.6 مليار
    * الأهلي التجاري السعودي يوصي بتوزيع ريال واحد للسهم أرباحا
عن النصف/1
    * مجموعة المعجل السعودية: ليس أمامنا سوى تخفيض العمالة لضمان
الاستمرارية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.68% إلى 7183.25 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر

    * تراجع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و 9 أشهر
    * مؤشر البورصة يصعد 0.54% إلى 13161.52 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات

    * البنك المركزي: تراجع طفيف للطلب على الائتمان بالإمارات
    * مؤشر أبوظبي ينزل 0.81% إلى 4586.55 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 0.95% إلى 3666.16 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت

    * صافي ربح فيفا الكويتية يهبط 7% في سنة 2016 بسبب زيادة
التكاليف
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.3% إلى 6943.2  نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -7.13      -0.04%        20093.78 نقطة
ستاندرد آند بورز    -1.99        -0.09%        2294.69
ناسداك            +5.606     +0.10%      5660.78
ستوكس 600        -1.12      -0.3%        366.38
نيكي  (الساعة 0400 جمت اليوم الاثنين)
        ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭    ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   
-127.46       ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬-0.65%       
19339.94

النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الاثنين)
الخام الأمريكي        -0.28          -0.53%        52.89
دولار/برميل
برنت            -0.03          -0.54%        55.22

العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الاثنين)
اليورو/الدولار        1.0730-1.0734  دولار
الدولار/الين        114.41-114.44  ين
الاسترليني/الدولار    1.2579-1.2582  دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1194.06-1194.20 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
 