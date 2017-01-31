الثلاثاء 31 يناير كانون الثاني أهم الأنباء الإقليمية * تركيا تعيد فتح سفارتها في ليبيا وتتعهد بدعم جهود الوحدة * جيش العزة في حماة يعلن انسحابه من اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا * إسرائيل تؤجل التصويت على تقنين مواقع استيطانية * التلفزيون العراقي: البرلمان يقر تعيين وزيري الدفاع والداخلية الجديدين * البرلمان العراقي يطلب من الحكومة الرد بالمثل على حظر السفر الأمريكي * أطباء بلا حدود: حظر ترامب يعرض حياة السوريين للخطر * الاتحاد الأفريقي يختار رئيسا جديدا وينظر في عودة المغرب * الجنود الأتراك اللاجئون في اليونان يستأنفون قرار استمرار احتجازهم * وزيرة المالية: تونس تحتاج 2.85 مليار دولار تمويلا خارجيا هذا العام أهم الأنباء العالمية * وزير النفط الكويتي: الأسعار الحالية مناسبة للمنتجين والمستهلكين * متحدث باسم ماي يستبعد إلغاء زيارة ترامب لبريطانيا * الاتحاد الأوروبي يقول إنه يدرس حظر السفر الأمريكي * أوكرانيا: مقتل المزيد من الجنود في أعنف اشتباكات من أسابيع * فائض المعاملات الجارية لألمانيا الأعلى في العالم في 2016 مسجلا مستوى قياسيا السعودية * تسارع نمو المعروض النقدي السعودي مع تعافي الاقتصاد * مصادر: أرامكو السعودية تعتزم إغلاق وحدة بمصفاة راس تنورة في مايو للصيانة * مؤشر البورصة ينخفض 0.7% إلى 7133.2 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مدينة نصر للإسكان توافق على بيع أسهم خزينة بسعر السوق * مؤشر البورصة يصعد 1.79% إلى 12926.07 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * أرامكس بدبي تتوقع تباطؤ نمو الأرباح والإيرادات في 2017 * هبوط أرباح الواحة كابيتال بأبوظبي في الربع/4 مع ارتفاع المخصصات * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.09% إلى 4590.88 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.34% إلى 3678.79 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * وزير المالية: انخفاض عجز الموازنة 18.4% في 2017-2018 * وزير المالية: لا جدول زمنيا للسندات الدولية * هيئة الاستثمار : أولوية للتكنولوجيا والبنية التحتية هذا العام * طيران الجزيرة الكويتية تعين روهيت راماشاندران رئيسا تنفيذيا * أرباح الافكو الكويتية تقفز 72% في الربع/1 * مؤشر البورصة ينزل 1.5% إلى 6839.1 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -122.65 -0.61% 19971.13 نقطة ستاندرد آند بورز -13.79 -0.60% 2280.90 ناسداك -47.070 -0.83% 5613.712 ستوكس 600 -1.12 -0.30% 366.38 نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ -288.02 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬-1.49% 19080.83 النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) الخام الأمريكي -0.21 -0.4% 52.42 دولار/برميل برنت -0.07 -0.13% 55.16 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) اليورو/الدولار 1.0696-1.0700 دولار الدولار/الين 113.52-113.53 ين الاسترليني/الدولار 1.2507-1.2511 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1200.96-1201.73 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)